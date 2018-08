چندی پیش بلک بری رسما گوشی BlackBerry Key2 را معرفی کرد که متاسفانه با استقبال خوبی از طرف کاربران و خبرنگاران حوزه تکنولوژی مواجه نشد. بسیاری دلیل عدم استقبال از Key2 را قیمت این گوشی می‌دانستند که با برخی پرچمداران حال حاضر بازار رقابت می‌کرد در صورتی که Key2 یک گوشی میان رده به حساب می‌آید.

حالا شرکت TCL، صاحب امتیاز برند بلک بری، دعوتنامه مراسم جدید خود که در نمایشگاه IFA برگزار خواهد شد را ارسال کرده است. انتظار می‌رود در این مراسم که در تاریخ ۸ شهریور ماه برگزار می‌شود، شاهد گوشی BlackBerry Key2 LE باشیم. با توجه به آخرین شایعات، این گوشی همان طراحی و همان صفحه نمایش Key2 را خواهد داشت اما نسخه Lite به حساب می‌آید و این یعنی احتمالا Key2 LE با پردازنده ضعیف‌تر و البته قیمت کمتر عرضه خواهد شد.

با توجه به اینکه به جای پردازنده اسنپ‌دراگن ۶۶۰ استفاده شده در Key2، در این گوشی از پردازنده اسنپ‌دراگن ۶۳۶ استفاده می‌شود، کیبرد خاص و فیزیکی این گوشی، همچنان دلیل اصلی برای خرید این گوشی خواهد بود. همچنین حافظه رم نیز در این گوشی ۴ گیگابایت خواهد بود که نسبت به Key2 دو گیگابایت کمتر شده است.

دوربین اصلی این گوشی نیز با Key2 تفاوت خواهد داشت. درواقع در گوشی Key2 شاهد دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی در پشت گوشی بودیم که حالا در نسخه Key2 LE شاهد یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی و ۵ مگاپیکسلی خواهیم بود. با توجه به اینکه حتی گوشی Key2 نیز دوربین قابل تعریفی نداشت، از این گوشی نیز نباید انتظار بالایی داشت. باتری این گوشی نیز حجم خود را از دست داده و از ۳۵۰۰ میلی‌آمپر، به ۳۰۰۰ میلی‌آمپر کاهش یافته است.

از آنجایی که خبری درباره گوشی دیگری از بلک‌بری شنیده نمی‌شود، گویا این مراسم فقط برای معرفی Key2 LE خواهد بود. اگر شما هم همچنان به تایپ با کیبرد‌های فیزیکی عادت دارید و امنیت نرم افزاری گوشی‌های بلک‌بری برای‌تان مهم است، بهتر است نمایشگاه IFA امسال و مراسم بلک‌بری را از دست ندهید.

