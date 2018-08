وضعیت وخیم شرکت HTC خبر جدیدی محسوب نمی‌شود و به نظر می‌رسد این شرکت می‌خواهد اولین گام‌ها را برای نجات خود بردارد. طبق اعلام یکی از مورد اعتمادترین افشاکنندگان، جدیدترین گوشی از سری Imagine Life که گفته می‌شود گوشی HTC U12 Life نام دارد، توسط این شرکت تولید نخواهد شد و تولید آن به شرکت دیگری واگذار می‌شود.

چنین اقدامی ما را به یاد اولین مراحل همکاری شرکت‌های بلک‌بری و TCL می‌اندازد.

نام این تولیدکننده هنوز معلوم نیست و هرچند شاید HTC با این کار می‌خواهد هزینه‌های خود را تا حدی کاهش دهد، اما چنین اقدامی ما را به یاد اولین مراحل همکاری شرکت‌های بلک‌بری و TCL می‌اندازد. شرکت TCL قبل از اینکه برند بلک‌بری را کاملا از آن خود کند، در ساخت دو گوشی DTEK50 و DTEK60 با این شرکت همکاری کرد.البته هنوز برای چنین اظهارنظری در مورد HTC زود است، اما اعلام شایعه واگذاری گوشی HTC U12 Life در کنار وضعیت مالی وخیم و اخراج‌های گسترده این شرکت، می‌توان از نشانه‌های اولیه واگذاری این برند به حساب آورد.

از دیگر خبرهای مربوط به این گوشی باید بگوییم که به نظر می‌رسد گوشی HTC U12 Life از اندروید ۸.۱ اوریو بهره می‌برد. این در حالی است که سال گذشته گوشی U11 Life از همان ابتدای امر مجهز به اندروید ۸.۰ اوریو بود. در ضمن به احتمال زیاد این گوشی برند اندروید وان را بر پیشانی خود نخواهد داشت و در مورد ویژگی‌های سخت‌افزاری آن می‌توانیم به صفحه‌نمایش ۶ اینچی فاقد بریدگی، دوربین دوگانه ۱۶ و ۵ مگایپکسلی، دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی و باتری ۳۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم.

منبع: Phone Arena

The post گوشی HTC U12 Life توسط شرکت HTC ساخته نخواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala