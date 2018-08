آیا این اولین نگاه ما به OnePlus 6T است؟

سه شرکت اوپو، وان پلاس و Vivo متعلق به یک شرکت مادر به اسم BBK Electronics هستند. از همین رو ما در سال‌های گذشته شاهد شباهت‌هایی میان گوشی‌های این شرکت‌ها مخصوصا گوشی‌های اوپو و وان پلاس بوده‌ایم. معمولا اوپو گوشی‌های جدید خود را ابتدا به بازار عرضه می‌کند و پس از چند وقت، وان پلاس گوشی‌هایی با طراحی الهام گرفته از مدل‌های اوپو، به بازار عرضه می‌کند.

امروز اما خبر از معرفی گوشی جدید Oppo R17 نوشتیم و این شائبه را ایجاد کرده است که وان پلاس ۶تی طراحی مشابه این گوشی خواهد داشت که این یعنی ممکن است ناچ یا بریدگی بالای نمایشگر وان پلاس ۶تی، به همین شکل و کوچک باشد.

به طور کل اگر طراحی این گوشی را کنار بگذاریم، بریدگی نمایشگر این گوشی، کوچکترین در بین تمام گوشی‌هایی است که تاکنون معرفی شده است. البته شرکت‌هایی از جمله خود اوپو در گوشی Find X، گوشی‌هایی بدون بریدگی معرفی کرده‌اند که دوربین و سنسور‌ها را در قطعه جداگانه‌ای جا داده‌اند اما به هر حال این تلاش شرکت اوپو در گوشی R17، بهترین مثالی است که نشان می‌دهد چطور می‌توان این بریدگی را به حداقل رساند. این بریدگی بیشتر شبیه یک قطره آب می‌ماند که در بالای نمایشگر ظاهر شده و دوربین سلفی در آن قرار گرفته است. ما هنوز نمی‌دانیم دیگر سنسورهایی که معمولا بالای نمایشگر قرار می‌گیرند در این گوشی کجا هستند اما در هر حال، این طراحی نهایی این گوشی خواهد بود. همچنین با باریک‌تر شدن حاشیه پایینی نمایشگر نیز این طراحی بیش از پیش ساده و به اصطلاح مینیمال به نظر می‌رسد.

البته نمی‌توان شباهت بیش از اندازه بریدگی بالای این گوشی به اسنشال فون را نادیده گرفت. اما حداقل می‌توان گفت این بریدگی از آن چیزی که در اسنشال فون دیده بودیم، کوچکتر است و ارتفاع کمتری هم دارد. به علاوه کناره‌های این بریدگی در گوشی اوپو به جذابیت آن افزوده اما در گوشی اسنشال با خطوط ساف، جایگاهی برای دوربین سلفی ساخته بودند. اسنشال فون سال گذشته به بازار عرضه شد و نکته تعجب آمیز اینجاست که چرا در یک سال گذشته هیچ شرکتی از طراحی این گوشی الهام نگرفت و به ‌جای آن، تولید کنندگان از طراحی آیفون ۱۰ برای استفاده از ناچ الهام گرفتند؟

این گوشی همچنین ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی داشته و طراحی پشتی آن نیز کم شباهت به وان پلاس ۶ نیست. درواقع به همین دلیل است که بسیاری فکر می‌کنند وان پلاس ۶T به احتمال زیاد، طراحی مشابه این گوشی خواهد داشت. البته قرارگیری سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر در گوشی بعدی وان پلاس را دور از انتظار می‌دانیم چراکه تکنولوژی کنونی سرعت کمی داشته و در طرف مقابل وان پلاس همیشه به دنبال سریع‌ترین تکنولوژی‌ها بوده است.

شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟ اگر وان پلاس در ماه نوامبر امسال گوشی جدید خود را با این طراحی معرفی کند، آن‌را می‌پسندید؟

