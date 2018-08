در کمتر از ۲۰ دقیقه زندگی خود را متحول کنید

وقتی از وارن بافت، موفق‌ترین سرمایه‌گذار قرن بیستم و سومین میلیاردر جهان درسال ۲۰۱۷، درباره رمز موفقیت و ثروتش پرسیدند گفت روزانه ۵۰۰ صفحه کتاب می‌خواند تا در زندگی‌اش به روز و دقیق باشد. اما اگر شما روزانه ۸ ساعت کار کنید، احتمالا وقت بسیار کمی برای مطالعه دارید و هیچوقت نمی‌توانید ۵۰۰ صفحه کتاب را در یک روز بخوانید. در این مطلب می‌خواهیم چند میکروبوک در رابطه با موفقیت در زندگی به شما معرفی کنیم. در این میکروبوک‌ها شما به اطلاعات مهم کتاب‌های موفقیتی دست پیدا می‌کنید که چند صد صفحه هستند و شاید برای خواندن‌شان فرصت نداشته باشید یا خسته‌تان کند. با این کتاب‌ها در کمتر از ۲۰ دقیقه چکیده‌ای قابل استفاده و مفید از یک کتاب موفقیت را خواهید خواند تا اگر از سوژه کتاب خوشتان آمد نسخه کامل کتاب را بخوانید و اگر احساس کردید همین میزان اطلاعات کافی است، از خواندن نسخه اصلی کتاب بی‌نیاز شوید.

یکی دیگر از نقاط قوت میکروبوک‌ها قیمت بسیار مناسب آنهاست، شما می‌توانید هر میکروبوک را با کمتر از ۲ هزار تومان خریداری کنید.

۱. ۱۳ کاری که افراد با روحیه قوی انجام نمی‌دهند

آیا درگیر غلبه بر شکست‌های خود هستید؟ یا در حال دست و پنجه نرم کردن با اتفاقاتی که خارج از کنترل شما هستند؟

گذر کردن از این موانع می‌تواند تأثیر بسیار عمیقی بر زندگی روزمره شما بگذارد. نویسنده این کتاب، امی مورین، تجربه رونکاوی خود با موفق‌ترین بیمارانش در پشت سر گذاشتن این سختی‌ها را در این کتاب با مخاطبان خود به اشتراک گذاشته است.

۲. پایان اضطراب، شروع زندگی

آیا هیچوقت به این فکر کرده‌اید که چرا اضطراب و نگرانی‌تان در خصوص بعضی مسائل تمام نمی‌شود؟ انگار هر چقدر سخت‌تر برای مقابله با آن تلاش کنید، استرس‌ بیشتر در وجودتان جا خوش می‌کند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید با پیدا کردن منبع و ریشه استرس در وجودتان، می‌توانید یکبار برای همیشه به این اضطراب دائمی پایان دهید. دیل کارنگی، نویسنده این کتاب، فرمولی به شما آموزش می‎‌دهد که به وسیله آن می‌توانید بر افکار و شرایط استرس‌آور غلبه کنید.

۳. پدر پولدار، پدر بی‌پول

برای مایی که هیچوقت نه در مدرسه و نه در خانه آموزش‌ درستی در خصوص مسائل مالی و اقتصادی ندیده‌ایم و همیشه پولمان را بر اساس نیاز و نه بر اساس قاعده و منطق خرج کرده‌ایم، خواندن کتاب پدر پولدار، پدر بی‌پول از نان شب هم واجبتر است. کتابی که همیشه در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های آمریکا بوده و گام‌های عملی برای رسیدن به استقلال مالی و ایجاد ثروت شخصی را شرح می‌دهد.

۴. هفت عادت مردمان موثر

کتاب «هفت عادت مردمان مؤثر» یکی از بهترین کتاب‌های خودآموزی است که اصول اثربخشی در زندگی شخصی و حرفه‌ای را به شما آموزش می‌دهد. این کتاب با این رویکرد نوشته شده که اصول مهم زندگی را به عادت زندگی شما تبدیل کند تا در مسیر موفقیت قرار بگیرید. پس هر کس که به دنبال پیشرفت فردی و مدیریت زندگی خود است باید این کتاب را بخواند.

۵. اثر مرکب

«زندگی شما تا وقتی عادت‌های روتین روزانه‌تان را تغییر ندهید، تغییر نمی‌کند. راز موفقیت شما در زندگی روزمره‌تان نهفته است.»

این جمله‌ای است که دارن هاردی، نویسنده کتاب «اثر مرکب» گفته است. جمله‌ای که تا حدی موضوع و هدف مهمترین کتابش یعنی «اثر مرکب» را برای مخاطب مشخص می‌کند. این کتاب به شما نشان می‌دهد تغییرات پایدار در زندگی به کوچکترین تصمیمات شما مرتبط است و نبای آنها را دست کم بگیرید.

