تبلت شیائومی Mi Pad 4 Plus معرفی شد

دیروز یک شایعه درباره حافظه و رنگ تبلت جدید شیائومی با نام Mi Pad 4 Plus منتشر شد و امروز، کمتر از ۲۴ ساعت بعد، این تبلت به صورت رسمی معرفی شد. این تبلت همانطور که از اسمش پیداست، نسخه بزرگ‌تر Mi Pad 4 بوده و تقریبا با همان مشخصات سخت‌افزاری، اما با نمایشگری ۱۰.۱ اینچی معرفی شده است. رزولوشن این نمایشگر ۱۲۰۰×۱۹۲۰ بوده و نسبت ۱۶:۱۰ همراه با گوشه‌های گرد شده دارد. بدنه تبلت در کل طراحی به مانند Mi Pad 4 داشته ولی با ۴۸۵ گرم وزن، حدود ۱۴۳ گرم نسبت به برادر ۸ اینچی خود سنگین‌تر است.

این تبلت از پردازنده اسنپ‌دراگن ۶۶۰ استفاده می‌کند. همچنین در کنار این پردازنده، ۴ گیگابایت حافظه رم LPDDR4X هم وجود دارد. از نظر حافظه داخلی نیز Mi Pad 4 Plus در دو حافظه ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت عرضه می‌شود. منبع نیرو دهنده به این سخت‌افزار نیز یک باتری حجیم ۸۶۲۰ میلی‌آمپری است که به نظر می‌رسد بتواند مدت زمان زیادی تبلت را روشن نگاه دارد. البته این باتری حجیم با توجه به شارژر معمولی ۱۰ وات که در بسته‌بندی تبلت وجود دارد، سریع شارژ نخواهد شد.

دوربین‌های این تبلت دقیقا مثل نسخه کوچکتر آن خواهد بود. در بخش پشتی یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی همراه با یک لنز با دیافراگم f/2.0 و در بخش جلویی تبلت یک دوربین ۵ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/2.0 قرار گرفته است. همچنین یک سنسور اثر انگشت نیز در پایین این تبلت قرار گرفته که در نسخه ۸ اینچی شاهد آن نیستیم.

تبلت جدید همراه با پشتیبانی از WiFi و LTE در یک مدل و دو حافظه با دو رنگ مشکی و طلایی عرضه خواهد شد. این یعنی اگر فقط مدلی بدون WiFi می‌خواهید، باید سراغ نسخه ۸ اینچی تبلت یا همان Mi Pad 4 بروید. در پایان قیمت این تبلت برای نسخه ۶۴ گیگابایتی، حدود ۲۷۶ دلار و برای نسخه ۱۲۸ گیگابایتی، حدود ۳۰۵ دلار تعیین شده است.

