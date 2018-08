هیچ‌کس روزش را به امید پُر کردن یک فرم یا پرسشنامه شروع نمی‌کند. حالا تصور کنید پرسشنامه یک تحقیق دانشجویی، پرسشنامه رضایت سنجی مشتری یا یک فرم ثبت اطلاعات معمولی را باید پُر کنید و مدام مجبور می‌شوید صفحه را اسکرول کنید، فونت‌ها بهم‌ریخته هستند، متن‌ها راست به چپ نیستند، صفحه را باید زوم کنید تا مشخص شود چه نوشته شده است و در موبایل هم اصلا نمی‌توان پاسخ داد!

ما روزانه با ۵ تا ۱۰ فرم و پرسشنامه کسل‌کننده این چنینی سر و کار داریم!

پُرس‌لاین، یک سرویس نرم‌افزاری فرم ساز و پرسشنامه آنلاین است که تجربه کاربری کاملا متفاوتی را برای شما رقم می‌زند. برای ساخت ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین فرم و پرسشنامه‌ها در پُرس‌لاین، تنها چند درگ و دراپ لازم است؛ بدون اینکه به دانش برنامه‌نویسی احتیاج داشته باشید یا به زیرساخت سخت‌افزاری بخواهید فکر کنید.

اما چرا پُرس‌لاین را باید استفاده کرد؟

در هر جای پرسشنامه و فرم آنلاین، می‌توانید عکس یا ویدیو قرار دهید. هم چنین این امکان را دارید که رنگ‌بندی را اعمال کنید یا عکس‌ پس‌زمینه خاصی را در پرسشنامه قرار دهید و فرم خود را هر طور مایلید، طراحی کنید.

در فرم‌های ساخته‌شده با پُرس‌لاین، در لحظه یک سوال نمایش داده می‌شود تا فرم‌ها عین یک تعامل انسانی باشند و پاسخ‌دهنده تنها بر روی یک سوال تمرکز کند و بعد از پاسخ‌دهی اتوماتیک سوال مرتبط بعدی نمایش داده می‌شود.

به راحتی می‌توانید تعیین کنید که بعد از پاسخ‌دادن به هر سوال، سوال بعدی چه باشد! یعنی یک پرسشنامه آنلاین هوشمند که در آن روابط منطقی تعریف‌شده تا افراد فقط سوال‌های مرتبط با خود را ببینند و پاسخ دهند!

امکانات ویژه‌ای برای طراحی آزمون آنلاین در پُرس‌لاین وجود دارد که شما را از انجام کارهای دستی بی‌نیاز می‌کند.

نتایج و نمودارهای تحلیلی آماری به صورت آنی تولید می‌شوند که لینک اختصاصی آن‌ها را می‌توانید با هر فردی به اشتراک بگذارید و اطلاعات بیشتری مثل دستگاهی که فرد با آن به پرسشنامه پاسخ داده است، شبکه اجتماعی که از آن پاسخ داده است و … را دریافت کنید.

پُرس‌لاین چگونه به کسب‌و‌کارها کمک می‌کند؟

اگر یک کارآفرین یا استارت‌آپ باشید، اولین قدم برای شما تحقیقات بازار هست؛ از تست ایده یا طرح‌های پروتوتایپ گرفته تا اعتبارسنجی اندازه بازار و تخمین قیمت برای محصول یا خدمت.

اگر یک کسب‌و‌کار متوسط و بزرگ باشید، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و ارزیابی کارکنان را هم در کنار تحقیقات پیشرفته بازار مانند آگاهی از برند، مشاهدات بازار و ارزیابی اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی دنبال می‌کنید.

به کمک پُرس‌لاین، تا ۹۰٪ صرفه‌جویی مالی و زمانی در انجام پرسشگری‌های بازار، رضایت سنجی مشتری و نظرسنجی کارکنان خواهید داشت، افراد مجبور نیستند روی کارهای دستی انرژی‌بر و کسل‌کننده وقت بگذارند، ضمن اینکه امکانات ویژه‌ای برای کسب‌و‌کارها در پُرس‌لاین وجود دارد:

پُرس‌لاین را به راحتی می‌توانید با سیستم‌های CRM یا منابع انسانی سازمان یکپارچه کنید و اطلاعات موجود از مشتریان و کارکنان را در پرسشنامه‌ها استفاده کنید.

امکانات تحلیل آماری ویژه‌ای وجود دارد که کمک می‌کند بر هر بخشی از داده‌ها جداگانه متمرکز شوید و تحلیل و نمودارهای آماری همان بخش را ببینید.

مخاطبان را می‌توانید به کمک نوعی کُد یا آدرس ایمیل، احراز هویت کنید و قابلیت تنها یکبار پاسخ‌دهی حتی به لینک‌های نظرسنجی آنلاین ساخته‌شده با پُرس‌لاین می‌توان داد.

از API پُرس‌لاین استفاده کنید، داده‌ها را به داشبوردهای مدیریتی، سیستم‌های BI سازمان منتقل کنید و شاخص‌های رضایت و وفاداری مشتری را در کنار داده‌های مالی تحلیل کنید.

نظرسنجی‌ آنلاین را به صورت کیوسک در فروشگاه‌ها و محیط‌های عمومی انجام دهید.

این امکانات در کنار دیگر قابلیت‌ها، پُرس‌لاین را به سرویس نرم‌افزاری مورد اعتماد صدها شرکت برتر و پیشرو تبدیل کرده است به طوری‌که روزانه بیش از ۱۰ هزار پاسخ توسط پُرس‌لاین برای کاربران جمع‌آوری می‌شود و در طی یک‌سال گذشته بیش از ۳ میلیون پاسخ ثبت شده است.

کار با پُرس‌لاین را رایگان شروع کنید و راحت‌تر و سریع‌تر بپرسید و دقیق‌تر تصمیم بگیرید.

