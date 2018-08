دفتر موسیقی برای کنسرت خیابانی همایون شجریان به شهرداری نامه نوشت

همایون شجریان در اوج روزهای مشکلات اقتصادی پیشنهادی داد که خوشبختانه توسط مسئولان جدی گرفته شد و در شهرداری تهران هم جلسه‌ای پیرو آن برگزار شد. پیشنهاد همایون برگزاری کنسرت رایگان خیابانی در فضای آزاد برای دادن روحیه و انرژی به مردم بود. قضیه به همان جلسه ختم شد. بعد از آن شهرام ناظری هم پیشنهاد داد که حاضر است در ورزشگاه صدهزارنفری آزادی برای مردم کنسرت اجرا کند.

در صورت به توافق رسیدن با شهرداری همایون شجریان اولین کنسرت خیابانی را برگزار خواهد کرد. پیش‌تر همایون شجریان و گروهش از اجرای کنسرت-نمایش «سی» به دلیل وضعیت معیشتی مردم صرفنظر کرده بودند.

این چند روز هواداران همایون شجریان پیگیر ماجرای کنسرت خیابانی او شدند و دفتر موسیقی در همین رابطه بیانیه‌ای داده که بنظر می‌رسد دفتر موسیقی و همایون شجریان آماده هستند و فقط بقیه مجوزها باید داده شود. در بیانیه دفتر موسیقی آمده است: « بنابراین توضیحات، صدور مجوز برگزاری کلیه کنسرت‌های کوچک و بزرگ مستلزم تامین سه شرط لازم است که در درجه اول تقاضای مدیر سالن یا مکان برگزاری و در درجه دوم اعلام آمادگی سرپرست گروه و سپس ارائه محتوای موسیقایی آثار قابل اجرا در کنسرت است که در مورد اجرای مذکور، جناب آقای شجریان علاوه بر اعلام آمادگی، عنوان قطعات مورد نظر خود را نیز اعلام کرده و حتی پیشنهاد مکان برگزاری را هم مطرح کرده است.

براین مبنا و با توجه به اینکه تا این لحظه پیشنهاد مکتوبی از سوی هیچ یک از مدیران اجرایی در شهرداری تهران به دفتر موسیقی ارائه نشده است، در تاریخ سه شنبه ۲۳/۵/۹۷ نامه ای برای معاونت محترم امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ارسال و تقاضا شد تا چنانچه مراتب مورد تایید شهرداری تهران هست، توسط مدیریت یکی از اماکن مذکور، به شکل رسمی و مکتوب اعلام آمادگی شود تا انجام فرایند قانونی صدور مجوز امکان‌پذیر باشد.»

