شرکت نیکون مدتی پیش ساخت دوربین بدون آینه فول‌فریم را تایید کرد و حالا جزییات بیشتری در مورد این دوربین‌ها منتشر شده است. طبق گزارش سایت Nikon Rumors، نیکون قصد دارد در روز ۲۳ آگوست (۱ شهریور) ۲ دوربین بدون آینه فول‌فریم را معرفی کند. بر اساس این گزارش، نام این دوربین‌ها Z6 و Z7 است و در کنار آن‌ها ۳ لنز جدید هم معرفی می‌شود.

به نظر می‌رسد نیکون برای ساخت دوربین‌های Z6 و Z7 از الگوی سونی برای ساخت دوربین‌های A7 و A7R پیروی کرده است. بر اساس این گزارش، دوربین Z6 و Z7 به ترتیب از سنسور ۲۴ مگاپیکسلی و ۴۵ مگاپیکسلی بهره می‌برند. در این گزارش به جزییات بیشتری از این دوربین‌ها اشاره نشده است. در مورد لنزها می‌توانیم انتظار معرفی سه لنز ۵۰mm f/1.8، ۲۴-۷۰mm f/4 و یک لنز واید فیکس با دیافراگم f/1.8 را داشته باشیم.

هرچند از جزییات این دوربین‌ها خبر نداریم، اما بر اساس همین اطلاعات پراکنده می‌توانیم بگوییم که نیکون قصد دارد در زمینه‌ی دوربین‌های بدون آینه به رقیب قدر سونی بدل شود (حتی نیکون برای نام‌گذاری این دوربین‌ها هم مانند سونی عمل کرده است). سونی در چند سال اخیر در زمینه‌ی دوربین‌های آینه، برند بسیار مشهوری شده و طرفداران پروپاقرص زیادی پیدا کرده است. به همین خاطر نیکون برای رقابت با سونی باید آماده روبرو شدن با چالش‌های زیادی باشد. در نهایت باید بگوییم که برنده نهایی این رقابت، طرفداران و خریداران دوربین‌های بدون آینه خواهد بود.

