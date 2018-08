HMD از معدود شرکت‌هایی است که تمام گوشی‌های هوشمند ساخته شده توسط آن، اندروید پای را دریافت خواهند کرد. البته این موضوع برای شرکت اسنشال هم صدق می‌کند که البته این شرکت فقط یک گوشی عرضه کرده است.

اگر مالک یکی از گوشی‌های هوشمند نوکیا ساخت شرکت HMD Global هستید، دیگر نباید نگرانی خاصی برای دسترسی به جدیدترین نسخه اندروید داشته باشید. هرچند هنوز هیچ چارچوب زمانی برای عرضه این نسخه ارائه نشده است، اما بالاخره اندروید پای برای تمام این گوشی‌ها عرضه خواهد شد.

در ماه‌های آینده، اندروید پای روانه‌ی این گوشی‌های نوکیا می‌شود: نوکیا ۱ (اندروید Go)، نوکیا ۲، نوکیا ۲.۱ (اندروید Go)، نوکیا ۳، نوکیا ۳.۱، نوکیا ۵، نوکیا ۶، نوکیا ۶.۱، نوکیا ۶.۱ پلاس، نوکیا ۷ (مختص چین)، نوکیا ۷ پلاس، نوکیا ۸، نوکیا ۸ Sirocco، نوکیا X6 (مختص چین) و نوکیا X5 (مختص چین).

از آنجایی که نوکیا ۷ پلاس تنها گوشی نوکیا بود که نسخه‌ی پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان را دریافت کرد، احتمالا اولین گوشی این شرکت باشد که به جدیدترین نسخه اندروید به‌روزرسانی می‌شود. در ادامه احتمالا دیگر پرچم‌داران و گوشی‌های بالارده این شرکت یعنی مواردی مانند نوکیا ۸ و نوکیا ۸ Sirocco این نسخه را دریافت خواهند کرد. علاوه بر موارد ذکر شده، به احتمال زیادی گوشی‌های مبتنی بر اندروید Go زودتر از دیگر گوشی‌های میان‌رده و ارزان‌قیمت، مجهز به جدیدترین نسخه اندروید خواهند شد.

