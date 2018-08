دنریس در سریال «بازی تاج و تخت» به قدرت نزدیک شده است

دبورا رایلی و مایکل کلپتون، طراحان صحنه و لباس در فصل هفتم یعنی فصل یکی مانده به آخر سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones)ُ روی تلاش دنریس تارگرین برای در دست گرفتن کامل قدرت تاکید کردند. هردویشان هم برنده جایزه امی شدند. نکته‌های برجسته طراحی صحنه این فصل اتاق پرابهت دراگون استون و کت زمستانی قابل توجهی بود که هر دو نشان از اعتماد به نفس و قدرت دنریس تارگرین داشتند.

طراح لباس سریال گیم آف ترونز می‌گوید: من فکر می‌کنم همان‌طور که دنریس از لحاظ ذهنی و جغرافیایی به هدفش یعنی حکمفرمایی بر وستروس نزدیکتر شده است، لباس‌اش هم طراحی‌اش به گونه‌ای شده که تا حدی یادآور سبک پوشش برادرش باشد.

رایلی که پیش از این سه بار برنده جایزه امی شده است درباره طراحی تولید این فصل می‌گوید: «برایمان مهم بود که در یک نگاه کلی بتوانیم نشان بدهیم که دنریس (امیلیا کلارک) وقتی برای اولین‌بار داخل اتاق می‌شود و در طول آن قدم می‌زند تا به تخت برسد، تمام آن قدرت خاندانش در وسایل اتاق تجلی پیدا کرده و به او منتقل می‌شود.»

مشابه همین قضیه در مورد برش و استایل لباس دنریس هم به چشم می‌خورد که شبیه یونیفورم یک زن قدرتمند است. از جمله اینکه شانه‌های پهنی دارد. اما در مورد آن لباس سفید چیز ویژه‌ای وجود دارد که وقتی نوبت به نجات جان اسنو (کیت هرینگتون) در اپیزود نامزد جایزه امی «آن سوی دیوار» می‌رسد، خودش را نشان می‌دهد.

کلپتون، طراح لباس سریال «بازی تاج و تخت» می‌گوید: «این اولین‌باری است که به یاد می‌آورم دنریس خودش را در معرض خطر قرار می‌دهد بدون اینکه برای منافع شخصی‌اش باشد. در نتیجه رنگ سفید این حس ناب و خالص بودن را منتقل می‌کند. او برای این کار صادقانه برخورد کرد چون عاشق جان شده بود.» (کلپتون سه بار برای سریال «بازی تاج و تخت» نامزد جایزه امی شده و سال گذشته هم برای سریال «تاج» (Crown) این جایزه را دریافت کرد.

وقتی از طراحان سوال می‌شود که خالقان سریال دیوید بنیوف و دی.بی.وایس چه چیزی در تخیل‌شان برای اتاق تخت دراگون استون داشتند می‌گویند که تاکید آنها روی فضایی بود که تجلی دیکتاتوری مطلق باشد. رایلی می‌گوید: «اتاق باید جوری بنظر می‌رسید که از مصالح سخت ساخته شده باشد اما این احساس را هم بدهد که شکوه خاصی دارد. آن تخت مثلثی شکلی دارد که کاملا یادآور نماد قدرت است. هیچ چیز گرم و صمیمانه‌ای در این فضا وجود ندارد فقط از جاه‌طلبی کسانی سخن می‌گوید که می‌خواهند خودشان را به تخت برسانند.»

کلپتون در نهایت می‌گوید: «من فکر می‌کنم همان‌طور که دنریس از لحاظ ذهنی و جغرافیایی به هدفش یعنی حکمفرمایی بر وستروس نزدیکتر شده است، لباس‌اش هم طراحی‌اش به گونه‌ای شده که تا حدی یادآور سبک پوشش برادرش باشد. درنهایت او باید لباسی به رنگ خاندانش یعنی قرمز به تن کند. او تخت آهنین را حق خودش می‌داند.»

