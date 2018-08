احتمال عرضه عینک هوشمند اپل در سال ۲۰۲۰

«مینگ چی کو» (Ming Chi-Kuo) دیگر برای شرکت KGI Securities کار نمی‌کند اما همچنان پیگیر محصولات اپل است. در یادداشتی که او برای مشتریان جدید خود نوشته، خاطرنشان کرده که عینک هوشمند اپل که مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده خواهد بود، در سال ۲۰۲۰ عرضه می‌شود. سال گذشته هم یکی دیگر از تحلیلگران گفته بود که این عینک در سال ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد. اما تحلیلگر مذکور اخیرا نظر خود را تغییر داده و گفته که این عینک هوشمند در دسامبر ۲۰۲۱ معرفی می‌شود.

به نظر این تحلیلگر، اتومبیل‌های ساخت اپل بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ روانه‌ی جاده‌ها خواهند شد.

«کو» در تحلیل خود گفته که اپل آماده ارائه‌ی محصولات جدیدی می‌شود تا بتواند ارزش شرکت خود را تا حد زیادی افزایش بدهد. چندی پیش در روز دوم آگوست، ارزش شرکت اپل به ۱ تریلیون دلار رسید و به همین خاطر به ارزشمندترین شرکت آمریکایی بدل شد. به عقیده‌ی «کو»، سرمایه‌گذاری بر تکنولوژی‌هایی مانند عینک هوشمند اپل و اتومبیل‌های این شرکت و محبوبیت فزاینده سرویس‌های اپل، می‌تواند این شرکت را به ارزش ۲ تریلیون دلاری برساند. این تحلیلگر معتقد است که همانطور که آیفون در سال ۲۰۰۷ صنعت گوشی‌های هوشمند را متحول کرد، اپل می‌تواند چنین کاری را در مورد صنعت اتومبیل‌سازی عملی کند. به نظر این تحلیلگر، اتومبیل‌های ساخت اپل بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ روانه‌ی جاده‌ها خواهند شد.

در مورد عینک‌های هوشمند این شرکت هم باید بگوییم که تیم کوک نسبت به آینده‌ی فناوری واقعیت افزوده تا حد زیادی امیدوار است. سال گذشته، اخباری مبنی بر بهره‌گیری این عینک از یک سیستم‌عامل اختصاصی با اسم رمز rOS مطرح شد. یکی از مقام‌های ارشد شرکت Quanta، شرکت سازنده ساعت‌های هوشمند اپل واچ، در همین زمینه گفته که شاید در سال ۲۰۱۹ این عینک‌های هوشمند روانه‌ی بازار شوند. اما کوک سال گذشته گفت که تکنولوژی‌های مربوط به این محصول هنوز به بلوغ کافی نرسیده‌اند و عرضه زودهنگام این محصول، منجر به سرخوردگی خریداران می‌شود.

به عقیده‌ی «جین مانستر» (Gene Munster)، یکی دیگر از تحلیلگران مشهور محصولات اپل، این شرکت در سال اول عرضه این عینک احتمالا موفق به فروش ۱۰ میلیون نسخه از آن خواهد شد. با توجه به اینکه انتظار می‌رود قیمت این عینک در حدود ۱۳۰۰ دلار باشد، چنین فروشی، در عرض ۱۲ ماه حدود ۱۳ میلیارد دلار سود را برای این شرکت به ارمغان می‌آورد.

منبع: Phone Arena

The post احتمال عرضه عینک هوشمند اپل در سال ۲۰۲۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala