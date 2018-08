کتابی که زنان باید بخوانند تا به قدرت برسند

فکر کنید تمام انرژی و هم و غمتان در زندگی را روی رابطه و زندگی زناشویی‌تان بگذارید و شکست بخورید. وفادار و متعهد باشید اما بی وفایی و بی تعهدی ببینید. محبت کنید اما بی توجهی و بی مهری ببینید، همیشه سعی در جلب رضایت همسرتان کنید اما او کمترین توجهی به شما و خواسته‌هایتان نداشته باشد. در این صورت شما چه می‌کنید؟ آیا به راه خود ادامه می‌دهید و سرنوشت خود را می‌پذیرید؟ یا سعی در تغییر طرف مقابلتان می‌کنید؟ شاید هیچ کدام از اینها راه‌حل مشکل شما نباشد. متأسفانه در اکثر این موقعیت‌ها راه‌حل مشکل شما، خود شما هستید. پس اگر سعی در تغییر کسی یا چیزی دارید بهتر است از خودتان شروع کنید، چون شمایید که رفتار و شخصیت طرف مقابلتان را می‌سازید. کتاب «اشتباهات یک زن» سعی می‌کند راه و روش اصلاح رابطه و اشتباهات زنان را به شما نشان دهد. کتابی که هر زنی را وادار به تفکر درباره اشتباهات خود می‌کند و حقیقت تجربه‌های ناموفقش را نشان می‌دهد. حالا وقت آن است که ببینیم این کتاب از چه می‌گوید و اشتباهات زنان در رابطه زناشویی چیست.

بدن شما

صرف بهره‌برداری از تن‌تان باعث نمی‌شود که مردها شما را بیشتر بخواهند و یا اینکه بخواهند آینده‌ای با شما بسازند، برعکس شاید آنها فقط خواهان رابطه‌ای موقت باشند و بعد از آن ترک‌تان کنند. این دلیلی است که به ما نشان می‌دهد چرا اکثر زنها تنها می‌مانند، یا فکر می‌کنند که هیچ مرد شایسته‌ای در دنیا وجود ندارد، ولی با این حال باز هم متوجه نیستند که خودشان باعث شده‌اند تا در این شرایط قرار بگیرند، این خودشان هستند که اجازه می‌دهند با آنان همانند تکه‌ای گوشت رفتار شود.

ارزش‌های فردی شما

آن‌قدرها هم که فکر می‌کنید تنها ماندن بد نیست. این‌که بدانید قادر هستید وقت ارزشمندتان را به خودتان اختصاص دهید، ارزشمند است. درعوض یاد می‌گیرید به هیچ‌کس وابسته نشوید و مواظب احساسات و سلامت تن و روان خود باشید. زمانی‌که می‌پذیرید فردی منحصربه‌فرد و بی‌عیب برای خودتان هستید، یاد می‌گیرید که خود را آن‌طورکه هستید بپذیرید، نه آن‌طورکه دیگران از شما می‌خواهند باشید. عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته و دوست داشتن عیب‌ونقص‌هایتان زیباست.

عزت نفس شما

هیچ‌وقت به‌خاطر این‌که خودتان هستید عذرخواهی نکنید. شما سزاوارید که بیش‌ترین احترام را دریافت کنید. هر چقدر که با شما بدرفتاری شده است، دیگر کافی است. یا به کائنات بفهمانید که سزاوار بهترین‌ها هستید و یا این‌که همیشه از کائنات شر و بدی دریافت کنید. به کائنات بگویید شما سزاوار فردی هستید که به شما متعهد باشد، لایق این هستید با فردی باشید که شما را در ژرفای عشق غرق کند.

اگر باور داشته باشید که لایق هیچ‌کدام از این‌ها نیستید، در چرخه‌ای از شرارت گرفتار می‌شوید، این چرخه تا زمانی‌که شما نخواهید خود را تغییر دهید، در حال تکرار شدن است.

این‌کار را برای خودتان انجام دهید، نه برای این‌که بخواهید کسی را راضی نگه دارید و انتظار داشته باشید که شما را بیش‌تر بخواهد و دوست داشته باشد.

رفتار شما

وقتی به فردی اجازه می‌دهید با شما آمرانه رفتار کند، با این‌کار به او می‌گویید هر طور می‌خواهد می‌تواند با قلب شما رفتار کند و شما نیز آن رفتارها را می‌پذیرید. به خودتان اجازه می‌دهید برای ماه‌ها و شاید هم سال‌ها با مردی بمانید که هرگز قرار نیست به شما احترام بگذارد، چون می‌داند هر طور که رفتار کند، شما پذیرای او هستید، مهم هم نیست چه چیزی بگوید و یا چگونه رفتار کند. مشکل دقیقاً همین‌جاست، چون ما به مردها اجازه می‌دهیم تا مطابق تصوری که از خودمان داریم با ما رفتار کنند. به آن‌ها اجازه می‌دهیم هر طور که می‌خواهند با ما رفتار کنند، به‌جای این‌که بفهمیم ما خودمان مشکل اصلی هستیم، می‌خواهیم آن‌ها ما را بپذیرند و در کنارمان شاد باشند. هرچه بیش‌تر خواهان چیزهای پوچ و بی‌ارزش باشید، بیش‌تر آن‌ها را به دست می‌آورید و این یک واقعیت صادقانه است.

شریک زندگی شما

مردان و زنان مانند یکدیگر عملکرد یکسانی ندارند؛ زن‌ها بسیار پیچیده‌تر هستند، به عبارت دیگر، وقتی مردی ما را دوست دارد، می‌خواهد به ما خدمت کرده و حمایت‌مان کند. اگر قدرت این را داشته باشید که مردان را تسخیر کنید و بتوانید به آن‌ها گوش بدهید و درک‌شان کنید و قدردان‌شان باشید، در به‌دست‌آوردن قلب‌شان پیروز خواهید شد.

مشکلی که گاهی اوقات ما به‌عنوان یک زن با آن مواجه می‌شویم این است که به‌اندازه کافی با دقت گوش نمی‌کنیم که یک مرد سعی می‌کند چه چیزی به ما بگوید. فرصت نمی‌دهیم تا بفهمیم چه چیزی قرار است از دهان او خارج شود، فقط حرف‌هایی را که می‌خواهیم می‌شنویم و این خودش به‌تنهایی باعث می‌شود سوءتفاهم‌های زیادی به وجود بیاید.

خواسته‌های شما

یادتان باشد مردی که بخواهد با شما ازدواج کند، در همان چند ماه اول آشنایی این موضوع را بی‌درنگ به شما نشان خواهد داد. هرچه بیش‌تر سعی کنید او را در رابطه‌ای که آمادگی آن را ندارد تحت فشار قرار دهید، احتمال بیش‌تری وجود دارد که او برعکس آن عمل کند. اگر آمادگی وارد شدن به رابطه‌ای را نداشته باشد، هر حرفی که بزنید و هر کاری که انجام دهید، تصمیم او را عوض نخواهد کرد.

اگر فکر می‌کنید سزاوار چیزی بیش از آنچه در حال حاضر دارید در زندگی مشترک هستید این کتاب را دانلود کنید تا به خواسته‌های دست‌نیافتنی خود برسید.

منبع متن: digikala