قیمت و اطلاعات تازه از آیفون‌ های ۲۰۱۸ لو رفت

همانطور که احتمالا می‌دانید، امسال اپل سه آیفون جدید معرفی خواهد کرد. حالا به گفته TrendForce، تحلیل‌گر صنعت موبایل، آیفون ۶.۱ اینچی که از نمایشگر LCD استفاده می‌کند، با قیمت پایه ۶۹۹ الی ۷۴۹ دلار عرضه خواهد شد. حدس زده می‌شود استراتژی جدید قیمت گذاری، تا حدودی به فروش کمتر از انتظار iPhone X به واسطه قیمت زیاد آن بوده و بخشی دیگر مربوط به رقبای چینی اپل می‌شود که بازار چین را از این شرکت ربوده‌اند.

امسال اما اپل سه گوشی جدید حاضر کرده که دو مدل از آن‌ها، نمایشگر OLDE خواهند داشت و در اندازه ۵.۸ (دقیقا مشابه iPhone X کنونی) و ۶.۵ اینچ عرضه می‌شوند. مدل سوم نیز نمایشگر ۶.۱ اینچی با تکنولوژی LCD دارد که ارزان‌ترین مدل بین سه آیفون امسال خواهد بود. همچنین طراحی هر سه آیفون مشابه خواهد بود هر سه آن‌ها از تکنولوژی Face ID استفاده خواهند کرد و دیگر باید با دکمه Home در آیفون‌ها خداحافظی کنیم. از بین این سه گوشی، TrendForce عقیده دارد مدل ۶.۱ اینچی، اصلی‌ترین گوشی خط تولید اپل خواهدبود چرا که به واسطه قیمت کمتر، احتمالا فروش بسیار بیشتری از مدل‌های دیگر خواهد داشت.

بروزرسانی سخت‌افزاری آیفون‌های جدید، برای رقابت با اندروید‌ی‌ها خواهد بود. در طرف دیگر، هزینه تولید این مدل (آیفون ارزان‌تر) مشابه هزینه تولید آیفون ۸ پلاس خواهد بود. در نهایت آیفون ۶.۱ اینچی اپل، اصلی‌ترین گوشی سال ۲۰۱۸ این شرکت بوده و ۵۰ درصد فروش آیفون‌های امسال، متعلق به این مدل خواهد بود. اپل مجبور است تا قیمت آیفون را کاهش دهد تا بتواند نیاز بازار را به نحو احسنت پاسخگو باشد و به همین ترتیب بتواند سهم خود از بازار را افزایش دهد. با توجه به کم شدن هزینه تولید مدل ۶.۱ اینچی آیفون، TrendForce تخمین می‌زند قیمت این مدل از آیفون از ۶۹۹ الی ۷۴۹ دلار شروع شود.

برای مدل‌های OLED نیز TrendForce تخمین زده که نسخه ۵.۸ اینچی قیمت پایه کمتری نسبت به iPhone X داشته باشد و با قیمت ۸۹۹ الی ۹۴۹ دلار عرضه شود. همچنین نسل کنونی iPhone X که با قیمت ۹۹۹ دلار عرضه می‌شود، امسال از خط تولید به طور کل خارج خواهد شد. از طرف دیگر، مدل ۶.۵ اینچی OLED که بزرگ‌ترین آیفون امسال خواهد بود، با قیمت پایه ۹۹۹ دلار عرضه می‌شود تا در این رده قیمتی رقیب گلکسی نوت ۹ باشد.

همچنین TrendForce عقیده دارد که امسال اپل مدل ۵۱۲ گیگابایتی را برای آیفون‌های OLED عرضه خواهد کرد و همینطور پشتیبانی از اپل پنسل را به نسخه ۶.۵ اینچی آیفون خواهد آورد. البته پیش‌تر هم شایعاتی درباره پشتیبانی از اپل پنسل در آیفون شنیده شده بود اما طبق شایعات قبلی، تا سال ۲۰۱۹ شاهد این اتفاق نخواهیم بود. باید ببینیم اپل در مراسمی که در ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد، چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ کرده است.

در روز‌های پیشین گفته شده بود که اپل به تامین کنندگان قطعات آیفون فشار وارد کرده تا این قطعات را با هزینه کمتری تولید کنند. حتی اخیرا گزارشی منتشر شده بود که طبق آن اپل از سامسونگ خواسته بود نمایشگرهای OLED آیفون را با قیمت کمتری تولید کند تا اپل هم بتواند قیمت گوشی‌های خود را کاهش دهد.

کاهش هزینه تولید قطعه‌هایی مثل نمایشگر که گران قیمت‌ترین بخش آیفون‌های جدید هستند، می‌تواند کمک زیادی به اپل کند تا قیمت نهایی محصولات خودش را کاهش دهد. به همین منظور پیش‌بینی می‌شود آیفون ۵.۸ اینچی که از نظر اندازه و نمایشگر مشابه iPhone X کنونی خواهد بود، با صد دلار کاهش قیمت، با قیمت پایه ۸۹۹ دلار عرضه می‌شود.

انتظار می‌رود فروش آیفون‌های ۲۰۱۸ رشد بسیار کمی در حدود ۲ الی ۳ درصد نسبت به سال‌های گذاشته داشته باشد.

TrendForce همچنین پیش‌بینی کرده حجم تولید سه آیفون جدید امسال، ۸۳ تا ۸۸ میلیون دستگاه باشد که این مقدار بیشتر از فروش سه آیفونی است که در سال ۲۰۱۷ به بازار عرضه شد. در مجموع انتظار می‌رود فروش آیفون‌های ۲۰۱۸ رشد بسیار کمی در حدود ۲ الی ۳ درصد نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد که بخشی از این رشد کم بر می‌گردد به اشباع شدن بازار از گوشی‌های هوشمند و بالا رفتن سیکل تعویض گوشی کاربران.

در پایان TrendForce عقیده دارد که تولید دو نسخه OLED آیفون از اوسط مرداد ماه آغاز شده و تولید مدل ۶.۱ اینچی آیفون جدید که نمایشگر LCD دارد، با تاخیر و در اواسط ماه سپتامبر آغاز می‌شود. همچنین مثل هرساله، انتظار داریم در ماه سپتامبر شاهد معرفی آیفون‌های جدید باشیم. شما درباره این گوشی‌ها چه فکر می‌کنید؟

