گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که نقش کاراکترهای زن در موفق‌ترین فیلم‌های هالیوودی به نسبت همتایان مردشان یک به دو است. از طرف دیگر زنان در هالیوود کمتر فرصت پیدا می‌کنند نقش قهرمان اصلی فیلم را بازی کنند. طبق تحقیقی که توسط دانشگاه سنت جوزف و مرکز آکادمیک نویل آمریکا صورت گرفته بالای ۳۲درصد از کاراکترهای پنجاه فیلم پرفروش سال ۲۰۱۶ هالیوود زن بوده‌اند. اما وقتی نتیجه این تحقیق آماده شد یعنی سال گذشته این تعداد کمتر شد و به ۳۱درصد رسید.

طبق آمارها کاراکترهای زن در فیلم‌ها کمتر در نقش اصلی و کلیدی ظاهر می‌شوند و این خودش مشکل بزرگ تبعیض جنسیتی است. فقط ۲۶ درصد از فیلم‌ها صاحب قهرمانان زن هستند.

البته همین تحقیق نشان می‌دهد که توجه به قهرمانان زن حداقل از سال ۲۰۰۲ رشد داشته است. چون از میان ۸۸ فیلم پرفروش بررسی شده در آن سال فقط در ۲۸درصد از فیلم‌ها کاراکترهای زن مهم داشته‌ایم و از میان این فیلم‌ها فقط ۲۷درصدشان قهرمان زن داشته‌اند. این در حالی است که طبق آمار سال ۲۰۱۰ چیزی معادل ۱۵۷ میلیون یا پنجاه درصد جمعیت آمریکای شمالی را زنان تشکیل می‌دهند.

در گزارش نویل آمده است: «پیشرفت‌هایی حاصل شده اما هنوز هم اعداد نشان می‌دهند که هرچند زنان حضور قدرتمندانه‌ای در داستان‌های سینمایی دارند اما با حضور آنها در جهان واقعی قابل قیاس نیست.»

از طرف دیگر کاراکترهای زن در فیلم‌ها کمتر در نقش اصلی و کلیدی ظاهر می‌شوند و این خودش مشکل بزرگ تبعیض جنسیتی است. فقط ۲۶ درصد از فیلم‌ها صاحب قهرمانان زن هستند.

این گزارش معتقد است که تبعیض جنسیتی خودش مشکل بزرگی در جهان سینماست که همپای ماجرای آزار جنسی باید به آن توجه شود. سال گذشته موفقیت تمام عیار فیلم «واندروومن» (زن شگفت‌انگیز) باعث شد وضعیت سینما برای زنان بهتر شود. این فیلم باعث شد برای اولین‌بار یک کارگردان زن پشت دوربین یک فیلم بلاک‌باستر ابرقهرمانی قرار بگیرد. کارگردانی جسورانه پتی جنکینز با تحسین‌های منتقدان هم مواجه شد و فیلم هم خیلی خوب فروخت هرچند بعدتر در فصل جوایز نادیده گرفته شد. اما به جایش فیلم زنانه مستقل کم هزینه «لیدی برد» به کارگردانی گرتا گرویگ که قهرمان آن فیلم هم زن بود توانست در اسکار موفق ظاهر شود.

در سال‌های اخیر جنبش‌های معترضان هالیوود در سه محور آزار جنسی، تبعیض جنسیتی و تبعیض نژاد متمرکز بوده است. آنقدر که گاهی دوستداران سینما معترض شده‌اند که بخش زیادی از شیرینی و سرگرم‌کننده بودن هنر سینما تحت‌الشعاع این جنبش‌ها قرار گرفته‌اند.

عکس: ایمی آدامز، ستاره فیلم «ورود» (Arrival) در سال ۲۰۱۶

The post اعتراض به سهم کم زنان در فیلم‌های هالیوودی در گزارش‌های اخیر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala