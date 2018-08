ترکیه قصد دارد آیفون را تحریم کند

روز گذشته رییس جمهور ترکیه یعنی رجب طیب اردوغان، به سبب مشکلاتی که اخیرا این کشور با آمریکا پیدا کرده است، اعلام کرد که ممکن است تمام محصولات الکترونیکی که از آمریکا به این کشور وارد می‌شوند از جمله آیفون را تحریم کنند.

اعلام چنین خبری از سوی رییس جمهور ترکیه که به خصوص شرکت اپل را هدف قرار داده است، تنش میان دو دولت آمریکا و ترکیه را افزایش می‌دهد اما در عمل هیچ تاثیری روی اپل نخواهد داشت!

«اگر آن‌ها آیفون را عرضه می‌کنند، در طرف دیگر سامسونگ وجود دارد. ما خودمان برند Vestel Venuüsi را هم در کشورمان داریم.» اردوغان این جمله را با اشاره به شرکت ترکیه‌ای تولید گوشی‌های هوشمند Vestel Venuüsi و در حضور اعضای حزب عدالت و توسعه اعلام کرد.

وی همچنین در ادامه افزود: «ما با هم دیگر و به کمک مردم‌مان، می‌توانیم محکم جلوی دلار، ارز‌های دیگر خارجی، تورم و نرخ بهره بایستیم. ما از استقلال اقتصاد‌مان به کمک یکدیگر محافظت خواهیم کرد.»

اپل به بازار ترکیه وابسته نیست اما مردم ترکیه به محصولات این شرکت وابسته هستند.

مشکل سخنان اردوغان آن جایی مشخص می‌شود که اپل به بازار ترکیه وابسته نیست اما مردم ترکیه به محصولات این شرکت وابسته هستند. به عبارت دیگر طبق آماری که تا ماه دسامبر گذشته منتشر شد، تنها ۲.۰۸ درصد از کاربران گوشی‌های هوشمند در کشور ترکیه از برند Vestel استفاده می‌کنند در شرایطی که ۱۷.۴۱ درصد مردم ترکیه کاربر آیفون‌های اپل هستند.

این یعنی از ۴۱.۰۹ میلیون گوشی هوشمندی که پارسال در کشور ترکیه استفاده شده است، ۷.۱۵ میلیون گوشی آیفون بوده‌اند. این تعداد آیفون تنها ۱.۰۲ درصد از فروش جهانی آیفون بوده و اگر این ۷ میلیون نفر آیفون را تحریم کنند و دیگر سراغ مدل‌های بعدی آن نروند، باز هم اپل ضرر چندانی را متحمل نخواهد شد. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟ آیا ترکیه واقعا با عرضه محصولات اپل و دیگر شرکت‌های آمریکایی در این کشور ایستادگی خواهد کرد؟

