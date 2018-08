شرکت آمریکایی «اسپرینت» (Sprint) که یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای مخابراتی این کشور محسوب می‌شود، اعلام کرده که با همکاری ال‌جی ، در اوایل سال ۲۰۱۹ یک گوشی ۵G را روانه‌ی بازار می‌کند. به غیر از تاریخ احتمالی عرضه و ساخت آن توسط ال‌جی، اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی منتشر نشده است. اما با توجه به اینکه این شرکت می‌خواهد در سال ۲۰۱۹ فاز اول زیرساخت‌های اینترنت ۵G را عملیاتی کند، عرضه‌ی گوشی‌هایی که از این فناوری پشتیبانی می‌کنند، اقدامی کاملا منطقی محسوب می‌شود.

شرکت اسپرینت برای توسعه اینترنت ۵G از فناوری Massive MIMO استفاده می‌کند.

در این بیانیه مطبوعاتی آمده که شرکت اسپرینت برای توسعه اینترنت ۵G از فناوری Massive MIMO استفاده می‌کند و این گوشی ال‌جی هم از این فناوری پشتیبانی خواهد کرد. بر اساس اخبار منتشر شده، شرکت اسپرینت در حال نصب آنتن‌های مربوط به این فناوری در شهرهای آتلانتا، شیکاگو، دالاس، هیوستون، لس آن‌جلس و واشنگتن است. در این بیانیه به احتمال بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدیدتر مانند mmWave اشاره‌ای نشده است.

در آمریکا، اسپرینت تنها شرکت مخابراتی فعال در حوزه اینترنت ۵G نیست. در همین زمینه می‌توانیم به ماژول ۵G برای گوشی موتو Z3 اشاره کنیم که به گفته‌ی این شرکت می‌تواند در سال ۲۰۱۹ اینترنت ۵G شرکت ورایزون را برای این گوشی به ارمغان بیاورد.

