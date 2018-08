جدیدترین خبرهای مربوط به سری گوشی‌های میت ۲۰ عمدتا در رابطه با میت ۲۰ لایت است اما حالا به نظر می‌رسد می‌توانیم به بخشی از ویژگی‌های میت ۲۰ و میت ۲۰ پرو اشاره کنیم. بر اساس این اطلاعات جدید، یکی از این دو گوشی پرچم‌دار از صفحه‌نمایش ۶.۲۵ اینچی بهره می‌برد که در بخش فوقانی آن یک بریدگی نمایشگر به طول ۶.۸ میلی‌متر تعبیه شده و در بخش پایین آن هم حاشیه‌ای به طول ۳.۸ میلی‌متر وجود دارد. در حال حاضر، نمی‌دانیم که این صفحه‌نمایش متعلق به میت ۲۰ است یا مدل گران‌تر یعنی میت ۲۰ پرو.

باتری میت ۲۰ پرو به احتمال زیاد بزرگ‌تر از باتری گلکسی نوت ۹ خواهد بود.

با این حال، بر اساس جدیدترین اقدامات هواوی، به نظر می‌رسد گوشی هواوی میت ۲۰ از این پنل بهره می‌برد و اگر اینگونه باشد، پس به احتمال زیاد میت ۲۰ پرو مجهز به یک صفحه‌نمایش بزرگ‌تر شاید در حدود ۶.۵ اینچی خواهد بود. این گمانه‌زنی به عملکرد هواوی در مورد سری گوشی‌های P برمی‌گردد زیرا در این سری گوشی‌ها، مدل پرو در مقایسه با مدل معمولی از صفحه‌نمایش بزرگ‌تری بهره می‌برد.

به غیر از بحث مربوط به بهره‌گیری از صفحه‌نمایش بزرگ‌تر، بر اساس اخبار پراکنده به نظر می‌رسد انرژی گوشی میت ۲۰ پرو را باتری بزرگ‌تری تامین می‌کند که به احتمال زیاد بزرگ‌تر از باتری گلکسی نوت ۹ خواهد بود. در ضمن می‌توانیم انتظار ارائه حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و بهره‌گیری از دوربین سه‌گانه، مانند P20 پرو، را داشته باشیم.

هواوی هنوز در مورد تاریخ عرضه پرچم‌داران سری میت رسما چیزی اعلام نکرده اما اگر هواوی مانند سال‌های گذشته عمل کند، احتمالا در ماه اکتبر (مهر-آبان) شاهد رونمایی از این پرچم‌داران خواهیم بود.

