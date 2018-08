کارمندان، پیمان‌کاران و آژانس‌هایی که برای دولت آمریکا کار می‌کنند، باید به زودی استفاده از تمام تکنولوژی‌های ساخته شده توسط دو شرکت هواوی و ZTE را متوقف کنند. دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا، طی امضای قانون دفاع ملی آمریکا، منع استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزاتی که به اطلاعات استفاده کننده دسترسی دارد و توسط دو شرکت هواوی و ZTE همراه با چند شرکت دیگر ساخته شده‌اند را، تصویب کرد. پیمانکاران دولتی می‌توانند همچنان از تجهیزات ساخت این دو شرکت بزرگ چینی استفاده کنند ولی این استفاده مشروط به این خواهد بود که دستگاه‌های یاد شده، دسترسی به اطلاعات استفاده کننده نداشته باشد. اما خب از آنجایی که باید دستگاه‌های اصلی که به داده‌ها دسترسی دارند کنار گذاشته شوند، منطقی نیست که از بخش‌های باقی مانده استفاده کنند.

در حالی که هر دو شرکت یاد شده مشتریان زیادی را با توجه به این قانون از دست خواهند داد، اما اوضاع برای ZTE حتی بدتر از این‌ها خواهد بود. مجلس سنای آمریکا اخیرا رای به بازگشت قانونی داده که طبق آن، ZTE از هرگونه همکاری با تولیدکنندگان آمریکایی، منع می‌شود. این به مانند حکم مرگ برای این غول تکنولوژی می‌ماند که وابستگی زیادی به تولیدکنندگان چیپست در آمریکا وابسته است. البته در نسخه‌ای از قانون دفاع ملی آمریکا که مجلس نمایندگان منتشر کرده، بندی که به منع همکاری ZTE با شرکت‌های آمریکایی اشاره می‌کند وجود ندارد.

دولت آمریکا دو شرکت هواوی و ZTE را تهدیدی علیه امنیت به شمار می‌آورد و مدت زیادی است که این دو شرکت را زیر نظر دارد. قبل‌تر در سال ۲۰۱۲، کنگره نتایج ۱۱ ماه تحقیق درباره این دو شرکت را منتشر و اعلام کرد که هواوی و ZTE نتوانسته‌اند چگونگی اتباط خود با دولت چین را توضیح دهند. حتی در اوایل سال جاری میلادی نیز پنتاگون فروش گوشی‌های هواوی و ZTE را در خرده فروشی‌های نظامی ممنوع کرد. فراتر از این‌ها، کنگره ملی دموکراتیک آمریکا نیز اخیرا اعلام کرد کاندیداهایی که برای انتخابات ماه نوامبر ثبت نام می‌کنند، نباید دستگاهی از دو شرکت یاد شده داشته باشند که بخشی از این سخت‌گیری‌ها، به انتخابات پر حرف و حدیث ۲۰۱۶ بر می‌گردد که دونالد ترامپ پیروز آن انتخابات بود.

منبع: Engadget

The post دولت آمریکا استفاده از گوشی‌های ZTE و هوآوی را منع کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala