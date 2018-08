جشنواره‌ی «لازمت میشه» دیجی کالا در راه است. شنبه ۲۷ مرداد جشنواره‌ای یک روزه با تخفیف‌های استثنایی در انتظار شماست. با خریدی هیجان‌انگیز و تخفیف‌هایی باور‌نکردنی از این جشنواره، این روز را روزی به یادماندنی در تقویم خود ثبت کنید. این جشنواره از ساعت ۲۱ جمعه آغاز خواهد شد و تا ساعت ۲۴ شنبه ادامه خواهد داشت.

تا ۷۰ درصد تخفیف برای همه چیز در دیجی کالا!

اگر در فکر خرید لوازم دکوری و تزیینی جدید برای تغییر دکوراسیون منزل خود هستید یا مدت‌هاست یک تابلو صنایع دستی برای اضافه کردن هنر ایرانی به فضای منزل خود در لیست خریدتان است، یا حتی قصد خرید یک سشوار حرفه‌ای را دارید، حتما از این فرصت استفاده کنید و کالای مد‌نظر خود را با قیمتی مقرون به صرفه خریداری کنید. هرچیزی که لازم دارید را در این جشنواره با تخفیف‌های تا ۷۰ درصد پیدا کنید و خریدی لذت‌بخش را تجربه کنید.

ارسال رایگان برای سفارش‌های بالای ۵۰ هزارتومان

فراموش نکنید دیجی‌کالا برای مشتریان خود پیشنهادهای جذابی تدارک دیده است. علاوه بر عرضه‌ی انواع کالا از گروه کالاهای مختلف با تخفیف‌های ویژه، شما می‌توانید سفارش‌های بالای ۵۰ هزار تومان را بدون پرداخت هزینه حمل در محل مورد نظر خود، در هرجای ایران دریافت کنید.

کالاهای شگفت‌انگیز، بیشتر از همیشه

دیجی‌کالا در طول این جشنواره، ۱۳۲ کالای متنوع از گروه‌های کالایی مختلف را شگفت‌انگیز خواهد کرد. این پیشنهادها از اولین دقایق ۲۷ مرداد شروع شده و تا ساعت ۲۴ ادامه خواهند داشت. در این جشنواره، هر سه ساعت با ۱۰ کالای شگفت‌انگیز جدید، شگفت‌زده خواهید شد!

پس منتظر این فرصت بی‌نظیر باشید و تا آخرین لحظات شنبه چشم از دیجی‌کالا برندارید.

