کتاب های پرفروش علاوه بر جذابیت محتوایی معمولا ویژگی‌های مشترکی دارند که به خاطر آن‌ها با اقبال عمومی مواجه می‌شوند. کتاب‌های پرفروش اغلب به موضوعاتی پرداخته‌اند که در سطح جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، نثر روانی دارند و خواندن آن‌ها برای طیف وسیعی از مخاطبان آسان است و بازه‌ی قیمتی مناسبی هم دارند. همه این ویژگی‌ها باعث می‌شود فهرست کتاب‌های پرفروش یکی از چیزهایی باشد که آدم‌ها بتوانند به آن‌ها مراجعه کنند و کتابی که می‌خواهند بخوانند را انتخاب کنند.

متفکران بزرگ، ۶۰ ابزار ساده که زندگی شما را بهبود می‌بخشند

در این کتاب که از مجموعه «مدرسه زندگی» آلن دوباتن است، دیدگاه شصت متفکر بزرگ جهان در زمینه‌های فلسفه، هنر، معماری، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و روان‌درمانی به زبانی ساده و جذاب بیان شده بخش است.زمان لازم برای مطالعه این کتاب شش ساعت است.

بخشی از کتاب: “نیستی همه‌جا هست: سایه به سایه ی ما راه می رود، درنهایت ما را خواهد بلعید اما زندگی فقط زمانی زنده است که فرد به‌راستی از نیستی و ماهیت کوتاه زندگی آگاه باشد.”

چگونه با هرکسی صحبت کنیم

کتاب «چگونه با هرکسی صحبت کنیم» به شما ۹۲ راهکار ساده یاد می‌دهد تا در روابط و گفت‌وگوهای خود موفق‌تر عمل کنید و موثرتر باشید.

بخشی از کتاب: و”قتی دکتر با آن چکش کوچکش ضربه‌ای به زانوی شما می‌زند، پایتان به جلو پرتاب می‌شود. این واکنش زانو محسوب می‌شود. اما بدن شما دارای واکنش بارز دیگری هم هست. وقتی خبر شادی دریافت می‌کنید و احساس برنده بودن می‌کنید، سرتان خود به خود به بالا پرتاب می‌شود. شانه‌هایتان را به عقب متمایل می‌سازید. تبسمی بر لبانتان می‌نشیند و از چشمانتان مهر و محبت می‌بارد.

این نگاهی است که برندگان همیشه از آن بهره دارند. آن‌ها با اطمینان خاطر می‌ایستند. با اطمینان خاطر قدم بر می‌دارند. تبسمی ملیح و غرورآفرین دارند. تردیدی در این مورد وجود ندارد _ حالت خوب بدن نشانه آن است که شما زن یا مردی نخبه و نمونه هستید.”

این کتاب را انتشارات ذهن‌آویز در ۳۰۴ صفحه منتشر کرده و زمان تقریبی لازم برای مطالعه آن چهار ساعت است.

ملت عشق

«ملت عشق» رمانی با محوریت آشنایی شمس و مولاناست که در حال حاضر یکی از کتاب های پرفروش ایران است.

بخشی از کتاب: “عمری که بی عشق بگذرد، بیهوده گذشته. نپرس که آیا باید در پی عشق الهی باشم یا عشق مجازی، عشق زمینی یا عشق آسمانی یا عشق جسمانی؟ از تفاوت‌ها تفاوت می‌زاید. حال آن‌که به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق. خود به تنهایی دنیایی است عشق. یا درست در میانش هستی در آتشش، یا بیرونش هستی در حسرتش.”

کتاب «ملت عشق» را نشر ققنوس با ترجمه ارسلان فصیحی در ۵۱۰ منتشر کرده و زمان تقریبی لازم برای مطالعه آن هفت ساعت است.

تختت را مرتب کن

این کتاب درباره ده راهکاری حرف می‌زند که می‌تواند به شما کمک کند دنیای بهتری برای خودتان و دیگران بسازید.

بخشی از کتاب: “اگر هر روز صبح تختت را مرتب کنی، یعنی اولین کار روزت را انجام داده‌ای. کمی حس غرور پیدا می‌کنی و تشویق می‌شوی که کارهای بعدی را یک‌به‌یک انجام دهی. وقتی روزت تمام می‌شود، همین یک کار انجام شده به چندین کار کامل‌شده تبدیل شده است. مرتب کردن تخت این حقیقت را نیز تایید می‌کند که امور کوچک در زندگی اهمیت دارند.

اگر کارهای کوچک را نتوانید درست انجام دهید، هرگز نمی‌توانید کارهای بزرگ را درست انجام دهید.”

کتاب «تختت را مرتب کن» از انتشارات آموخته کتاب کوچکی است که در کمتر از دو ساعت می‌توانید آن را بخوانید و درس‌هایش را در زندگی روزمره به‌کار گیرید.

هربار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند

این کتاب با زبانی ساده و طنازانه راه و روش زیستن با استفاده از خرد فلاسفه بزرگ را بیان می‌کند.

بخشی از کتاب: “اطلاع از این که ما همیشه می‌توانیم بهتر از عالی بشویم می‌تواند یک مسئله‌ی ناامیدکننده باشد. این نکته به ما یادآوری می‌کند که ما هرگز به نقطه‌ی نهایی و قله‌ی شادی و احساس خوشبختی نمی‌رسیم چون شادی و خوشبختی اصولا قله‌ای ندارد. همیشه یک کوه بلندتر هست. کوهی که در حال حاضر در قله‌اش نشسته‌ایم و حس خوبی داریم، به زودی تبدیل به سطح هوشیاری و درک معمول می‌شود.”

کتاب «هر بار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند» را نشر چشمه در ۱۶۲ منتشر کرده است و زمان تقریبی لازم برای مطالعه آن دو ساعت است.

