با اینکه تنها سه ماه تا عرضه‌ی Red Dead Redemption 2 باقی مانده است، اما در روز پنجشنبه و برای اولین بار تریلر گیم‌پلی بازی منتشر شد و همانطور که انتظار می‌رفت، هوش از سرمان برد. در این تریلر جدا از اینکه با فضای کلی دنیای بازی آشنا شدیم، اطلاعاتی هم از کاراکترها، فعالیت‌های جانبی و کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم به دست آوردیم. هدف اصلی تریلر این بود که محیط‌ها و مکانیک‌های بازی را به نمایش بگذارد و برای دیدن مبارزات یا ماموریت‌ها باید تا انتشار تریلرهای بعدی منتظر بمانیم. با این حال، اگر این تریلر شش دقیقه‌ای را به دقت بررسی کنیم، اطلاعات و جزییات بسیار مهمی از وقایع داستانی و کاراکترها به چشم‌مان می‌خورد.

بد نیست پیش از بررسی تریلر، یک‌بار دیگر هم نگاهی به داستان بازی داشته باشیم. بازی Red Dead Redemption 2 در واقع یک پیش‌درآمد برای قسمت قبلی به حساب می‌آید، بازی‌کننده‌ها در نقش «آرتور مورگان» قرار می‌گیرند که عضو ارشد گروه خلافکاری است که توسط «داچ وَن دِر لیند» رهبری می‌شود. همانطور که انتظار می‌رفت «جان مارستون» (قهرمان قسمت قبل) هم در داستان ظاهرا نقش مهمی خواهد داشت.

تریلر گیم‌پلی Red Dead Redemption 2 را یک بار دیگر ببینید!

داستان بازی در آمریکا جریان دارد

اگر شماره قبلی را تجربه کرده باشید حتما می‌دانید که داستان بازی در دو شهر خیالی از آمریکا و یکی از ایالت‌های مکزیک جریان داشت که به ترتیب با نام‌های New Austin، West Elizabeth و Nuevo Paradiso شناخته می‌شدند. با توجه به این دانسته‌ها، خیلی از هواداران مشتاق بودند که بدانند وقایع Red Dead Redemption 2 در کدام منطقه روایت خواهد شد.

با توجه به تریلر، بازی در محدوده مرکز و هم‌چنین مناطق مرزی آمریکا جریان خواهد داشت. متاسفانه راک‌استار هیچ جزییات دقیقی از این ناحیه‌ها منتشر نکرده است. از آنجایی که سال ۱۸۹۹ میلادی برای روایت قصه‌ی بازی انتخاب شده است، می‌توان گفت که محیط‌ها با الهام از ایالت‌های آریزونا، کلرادو، وایومینگ و مونتانا ساخته شده‌اند. هر چند ما هنوز وسعت نقشه بازی را نمی‌دانیم و تمام این صحبت‌ها در حد حدس و گمان باقی می‌مانند. شاید حتی دوباره به مکزیک سفر کنیم.

هر منطقه یک اکوسیستم متمایز خواهد داشت

راک‌استار تمام تلاش خود را کرده است تا در راستای ساخت دنیایی زنده و بزرگ، هر منطقه‌ی بازی را متمایز از دیگری بسازد. برای مثال، در طول بازی شاهد مسیرهای تند و نامساعد کوهستانی، جنگل‌های متراکم، محیط‌های باتلاقی و کویرهای وسیع خواهیم بود که تک‌تک آن‌ها با پوشش‌گیاهی و حیات وحش مخصوص به خود پر شده‌اند. بدون تردید این موضوع باعث می‌شود تا تمامی مناطق طبیعی و منحصر به فرد به نظر برسند.

یکی دیگر از تفاوت‌های بازی نسبت به شماره قبل، افزایش چشم‌گیر شهر‌ها و روستاها بوده است که طبیعتا در هر کدام از آن‌ها مردم و کاراکترهای مختلفی حضور خواهند داشت. مثلا در همین تریلر شاهد حضور تیپ‌های شخصیتی متفاوتی (از کلانتر گرفته تا دانشمند) بودیم.

کمپ شما مقر اصلی خواهد بود

بعضی اوقات در طول بازی مجبور می‌شوید که به خاطر یکسری از اقدامات و فرار از قانون محل سکونت خود را عوض کنید و در نقاط مختلف دنیای بازی کمپ مخصوص‌ خود را بسازید؛ این قابلیت به بازی‌کنان این اجازه را می‌دهد که از کمپ‌ها به عنوان مقر اصلی استفاده کنند.

در تریلر گفته می‌شود که در کمپ‌ها تمامی اعضای گروه گنگستری «ون در لیند» دور هم جمع می‌شوند، غذا می‌خورند، استراحت می‌کنند، کارهای روزمره را انجام می‌دهند، به انجام بازی‌های گوناگون می‌پردازند و برای یکدیگر داستان می‌گویند. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که آرتور در طول داستان بارها و بارها به کمپ‌های مختلف برود.

پوکر هنوز هم سر جای خود باقی مانده

با اینکه این مورد را نمی‌توان یک ویژگی یا تغییر بزرگ در نظر گرفت، اما اگر از عاشقان شماره قبل باشید، بدون شک با این مینی‌گیم خاطرات زیادی دارید. در بخشی از تریلر دیدیم که آرتور به همراه چند تن از دوستان خلافکار خود بر سر یک میز نشسته و مشغول انجام بازی پوکر است.

بازی پوکر تنها مینی‌گیمی بود که در طول این تریلر مشاهده کردیم. امیدواریم راک‌استار برنامه‌های زیادی برای این بخش داشته باشد و بخواهد مسابقات پرتاب نعل اسب هم را در این قسمت قرار دهد.

روحیه اعضای کمپ اهمیت دارد

در حالی که بازی‌کننده‌ها مشغول گشت و گذار در محیط بازی هستند، راک‌استار امکانی فراهم کرده تا افراد با جمع‌آوری تجهیزات و مهمات برای گروه خود همواره سرگرم بمانند و همه اعضای گنگ را راضی نگه دارند. در حقیقت در این تریلر برای اولین بار شاهد معرفی سیستم اخلاقی بازی بودیم؛ امکانی که سبب می‌شود رفتار و فعالیت‌های آرتور – چه در جهت منفی و چه در جهت مثبت – روی کمپ تاثیر بگذارد.

همانطور که در تریلر گفته می‌شود، فراهم کردن غذا و تدارکات باعث می‌شود تا روحیه کمپ بالا برود؛ در همین حین هم آرتور را مشاهده می‌کنیم که لاشه یک گوزن ماده را با خود حمل می‌کنند. با توجه به این صحنه می‌توان برداشت کرد که شکار کردن صرفا یک فعالیت جانبی نیست و نقش مهمی در زندگی روزمره شخصیت‌ها خواهد داشت. در اواخر قرن نوزدهم میلادی در آمریکا هم افرادی که به صورت عشایری زندگی می‌کردند، به شکار وابسته بودند.

اعضای مختلف گروه ماموریت‌های جدیدی در اختیارتان می‌گذارند

همانطور که انتظارش را داشتیم، آرتور بیشتر زمان خود را در کمپ گروه گنگستری ون در لیند می‌گذراند و با گروه‌های سرکش دست و پنجه نرم می‌کند. حالا راک‌استار به منظور ایجاد انگیزه جهت برقراری ارتباط با اعضای گروه و وقت گذراندن با آن‌ها، از مکانیک جالبی استفاده کرده است؛ بازی‌کنانی که با افراد گروه معاشرت داشته باشند، می‌توانند اطلاعات خوبی از دنیای بازی کسب کنند. راک‌استار هنوز توضیحات کاملی درباره این بخش ارائه نداده است اما در قسمتی از تریلر می‌توان دید یک کاراکتر دست خود را در یک نقطه مشخص از نقشه گذاشته و آن را به آرتور نشان می‌دهد. اگر بخواهیم از روی تجربه قضاوت کنیم، این‌کار به معنی مشخص کردن محل یک منطقه مخفی یا تجهیزات باارزش است.

همچنین به نظر می‌رسد که بازی‌کنان می‌توانند با افراد گروه خود به ماموریت بروند و آن‌ها هم در طول مراحل حضور دارند. احتمال اینکه هر یک از این اشخاص یک مرحله خاص را برای شما باز می‌کند، بسیار بالاست.

نحوه تعامل با شخصیت‌های دنیای بازی تغییراتی داشته است

در شماره قبل جان مارستون می‌توانست با کاراکترهای دنیای بازی به صورت محدودی تعامل داشته باشد، اما انتخاب اینکه واکنش مارستون در این مواقع چگونه باشد، از کنترل بازی‌کننده‌ها خارج بود. مثلا وقتی در حال قدم زدن در یک شهر بودید یا یک اسب سوار دیگر را می‌دیدید، قادر بودید یک دکمه را فشار دهید تا مارستون یک خط دیالوگ تصادفی را بگوید و پس از آن همه چیز در همان‌جا به پایان می‌رسید.

اما راک‌استار تصمیم گرفته سیستمی بسیار عمیق‌تر برای بازی جدید خود بسازد. این‌بار در Red Dead Redemption 2 می‌توانید از دیگران کمک بخواهید، احوال پرسی کنید، مقابله و دشمنی کنید، برای افراد شاخ و شانه بکشید یا اینکه شرایط پرتنش را کنترل و خنثی نمایید. مثلا در یکی از صحنه‌ها دیدیم که آرتور با یک افسر قانون برخورد می‌کند. در این صحنه بازی‌کنان می‌توانند دو واکنش کاملا متفاوت داشته باشند؛ اول اینکه با صحبت کردن و در کمال آرامش شرایط را کنترل کنند و دوم اینکه می‌توانید بیخیال عواقب آینده شوند و آن شخص را همانجا بکشند.

دوستی یا دشمنی؟ شما تصمیم می‌گیرید

یکی از ویژگی‌های بازی که ظاهرا فقط برای برخی از شخصیت‌های دنیای بازی طراحی شده، امکان ایجاد رابطه دوستی یا دشمنی در نتیجه‌ی اقدامات آرتور است. هر قدر که با احترام بیشتری با شخصیت‌ها رفتار کنید، به موازاتش بازخوردهای بهتری هم دریافت خواهید کرد و هر قدر که به دیگران ضرر و آسیب بیشتری برسانید، به همان میزان مورد نفرت افراد قرار می‌گیرید.

در این تریلر شاهد نحوه عملکرد این سیستم بودیم. در بخشی دیدیم که آرتور با نجات دادن یک فرد از تله‌ی خرس باعث ایجاد یک رابطه دوستانه شد و در سمتی دیگر اما زنی را دیدیم که آرتور را به خاطر کشتن یکی از اعضای خانواده‌اش سرزنش می‌کرد.

در اصل این ویژگی در قسمت قبلی هم وجود داشت و با نام Honor System شناخته می‌شد. این سیستم باعث می‌شود که کارها و تصمیمات بازی‌کنان بر رفتار متقابل دیگر کاراکترها و نحوه برخورد آن‌ها تاثیر بگذارد. راک‌استار در این باره گفته است که المان‌هایی مثل صحبت کردن با غریبه‌ها بدین شکل نیست که با یک‌بار انجام دادنشان تمام شوند و دیگر اثری از آن‌ها نبینید، بلکه تمامی آن‌ها مثل زنجیر به یکدیگر متصل هستند؛ دقیقا مثل تعاملاتی که با افراد در دنیای واقعی داریم.

سیستم مبارزات و تیراندازی بازی بهتر شده است

یکی از لذت‌بخش‌ترین بخش‌های شماره قبلی مربوط به تیراندازی آن می‌شد. اما قطعا با گذشت این همه سال جای پیشرفت زیادی برای این مکانیک‌ها به وجود آمده است. در شماره قبل هم به جز تیراندازی سیستم درگیری‌های تن‌به‌تن و سایر شیوه‌های مبارزه تقریبا ضعیف از آب در آمده بودند. با این حال راک‌استار در این تریلر اعلام کرد که هر دو بخش مبارزات و تیراندازی به طور اساسی بهبود یافته‌اند.

در طول تریلر دیدیم که آرتور به صورت فیزیکی با افراد وارد مبارزه می‌شود و می‌تواند ضربات حریف را دفع کند یا جاخالی بدهد. جدا از این، بهبود سیستم مبارزات تن‌به‌تن و سنگینی ضربات را به وضوح می‌توانستیم ببینیم. با اینکه هیچ نگرانی درباره سیستم تیراندازی Red Dead Redemption 2 وجود ندارد، اما راک‌استار قول داده تا سیستم بارگذاری خشاب و لگد اسلحه‌ها بسیار واقعی به نظر برسد.

هر اسلحه مشخصات منحصر به فرد خود را خواهد داشت

با اینکه راک‌استار اطلاعات زیادی درباره این ویژگی ارائه نکرده است، اما با توجه به تریلر و توضیحاتش می‌توان متوجه شد که هر اسلحه مشخصات منحصر به فرد خود را خواهد داشت. (اسلحه تک‌تیرانداز دوربین‌دار، هفت‌تیر نقره‌ای، شاتگان دو لول و …) در هر صورت هم‌اکنون به جز ویژگی‌های ظاهری و طراحی آن‌ها، هیچ اطلاعات دیگری مبنی بر تفاوت عملکرد اسلحه‌ها وجود ندارد.

یکی از حدس و گمان‌هایی که در این باره وجود دارد این است که بازی‌کنان قادر هستند توانایی‌های مختلفی برای سلاح‌ها آزاد کنند. مثلا با کار گذاشتن یک قابلیت روی سلاحی، میزان ضربه و آسیب آن را افزایش دهند. با این حال، اطلاعات زیادی از این سیستم در اختیار نداریم و فعلا هیچ چیز مشخص نیست.

اسب‌ها با صاحبشان رابطه برقرار می‌کنند

اگر شماره قبلی را بازی کرده باشید حتما تنوع بالای اسب‌ها را به خاطر می‌آورد. اسب‌ها بر اساس نژادی که داشتند، از ویژگی‌های خاص در زمینه استقامت، سلامتی و سرعت بهره می‌بردند. اما تعامل بازی‌کننده‌ها با اسب خود تنها در طی کردن مسیر و راندن آن‌ها خلاصه می‌شد. حالا راک‌استار قصد دارد در Red Dead Redemption 2 به بازی‌کننده‌ها اجازه دهد تا با اسب خود رابطه ی عمیق‌تری شکل دهند و هر قدر که این رابطه محکم‌تر و بهتر باشد، کنترل اسب در شرایط پرتنش آسان‌تر خواهد بود.

این پیوند و ارتباط به وسیله رفتاری که شما با این حیوان دارید شکل می‌گیرد و حتی بعضی مواقع برای حفظ کیفیت و روحیه اسب خود باید او را تمیز و تیمار کنید. البته تهیه غذا و استراحت دادن به او هم اموری ضروری به حساب می‌آیند. با توجه به این موضوع، اگر می‌خواهید اسب خوبی داشته باشد می‌بایست همواره به او رسیدگی کنید و امکانات لازم را برایش فراهم سازید. اگر اسب شما در بازی بمیرد، باید رابطه‌ی دیگری را از ابتدا با یک اسب دیگر شروع کنید.

برای انجام وظایفی خاص به اسب‌های مختلفی احتیاج دارید

در Red Dead Redemption 2 اسب‌ها جدا از اینکه یک نوع وسیله حمل و نقلی به حساب می‌آیند، در بعضی از مراحل و وظایف خاص هم کاربرد دارند. در واقع راک‌استار سیستمی را در بازی پیاده سازی کرده که باعث می‌شود بعضی از اسب‌ها – نسبت به سایرین – برای وظایفی خاص مناسب‌تر باشند و بتوانند بازده بیشتری از خود ارائه دهند.

به عنوان مثال در صحنه‌ای از تریلر دو اسب کلاید سدال (نژاد اسبی که قدرت بدنی زیادی دارد) در حال کشیدن قطعه چوب‌های سنگینی هستند؛ مطمئنا این اسب‌ها در مقابل دیگر نژادها که قدرت کمتری دارند، برای انجام کارهای سنگین و فیزیکی مناسب‌تر هستند. با توجه به این گفته‌ها، بدون شک گونه‌ای از اسب‌ها هم وجود خواهند داشت که از سرعت بیشتری بهره می‌برند و می‌توان برای مسابقات از آن‌ها استفاده کرد.

خورجین اسب‌ها، محل نگهداری آیتم‌ها و سلاح‌ها خواهد بود

از آنجایی که گشت و گذار در یک دنیای بزرگ نیازمند حمل وسایل و تجهیزات مختلف است، قطعا آرتور نمی‌تواند تمام وسایل مورد نیاز خود را همواره با خود داشته باشد. خوشبختانه Red Dead Redemption 2 امکانی را فراهم ساخته که می‌توان از خورجین اسب‌ها به عنوان محل نگهداری آیتم‌ها و اسلحه‌ها استفاده کرد.

همانطور که در تریلر دیدیم، آرتور بعضی از وسایل کاربردی و ضروری سفر را در خورجین اسب خود قرار می‌دهد؛ او حتی قادر است لاشه‌ی حیوانات شکار شده را روی اسب بگذارد و با خود حمل کند. راک‌استار هنوز هیچ اطلاعاتی درباره گنجایش خورجین اسب‌ها فاش نکرده است.

هوش مصنوعی حیوانات پیشرفت کرده است

در اینکه قسمت قبلی شامل حیات‌وحشی به شدت متنوع و گسترده‌ای بود، هیچ شکی وجود ندارد. بد نیست بدانید که در آن بازی تقریبا ۴۰ گونه حیوان مختلف از جمله خرس‌ها، گربه دم‌کوتاه، گوزن‌ها و … در دنیای بازی حضور داشتند. حالا اما راک‌استار قصد دارد تا دنیای بازی را تا جای ممکن به زندگی واقعی نزدیک کند و به همین منظور، شاهد پیشرفت شگرفی در واکنش‌ها و هوش‌مصنوعی حیوانات خواهیم بود.

اکوسیستم بازی شامل انواع مختلفی از درنده‌ها، طعمه‌ها و لاشخورها خواهد بود و در همین حین هم تصویری از تمساح‌ها و عقاب‌ها به نمایش گذاشته می‌شود؛ یکی دیگر از نکات جالب این قسمت مربوط به درگیری یک خرس با دو گرگ می‌شد. طبق توضیحات ارائه شده، تمامی حیوانات حاضر در بازی بسیار باهوش و البته برخی اوقات کشنده خواهند بود.

درآمد حاصل از شکار را خرج کمپ خود می‌کنید

همانطور که قبلا گفته شد، شکار کردن و جمع‌آوری منابع جزو فعالیت‌های سودمند بازی به حساب می‌آیند. این کار نه تنها به کسب درآمد شما کمک می‌کند، بلکه باعث کمک کردن به گروه گنگستری شما هم می‌شود.

همانند شماره قبل، اینجا هم آرتور قادر است تا با کشتن حیوانات و فروختن پوست آن‌ها درآمدزایی کند. طبیعتا این وسط سایز و نوع حیوان در میزان پول دریافتی تاثیرگذار خواهد بود.

امکان ردیابی حیوانات وجود دارد

در یک نگاه کلی می‌توان متوجه شد که کلا بخش شکار حیوانات یکی از مهم‌ترین المان‌های روند بازی به حساب می‌آید. راک‌استار جدا از اینکه از همان فرمول گذشته برای این بخش استفاده کرده، سعی کرده تا جایی که می‌تواند به این قسمت شاخ و برگ اضافه کند. در دیگر بازی‌ها معمولا اگر یک حیوان را زخمی کنید و او به هر دلیلی فرار کند، برای همیشه غیب می‌شود و دیگر هیچ اثری از آن نخواهد بود. اما مکانیک جدید بازی به افراد این اجازه را می‌دهد تا رد خون حیوانات را دنبال و مکان آن‌ها را مشخص کنند.



ماهی‌گیری یکی از فعالیت‌های جانبی خواهد بود

در ثانیه‌های پایانی تریلر، راک‌استار نمای کوتاهی از ماهی‌گیری را در بازی به نمایش گذاشت. با اینکه ماهی‌گیری کم و بیش به شکار حیوانات مربوط می‌شود، اما به هر حال این فرصت را برای بازی‌کنان فراهم می‌سازد تا برای مدتی از دنیای پر هرج و مرج بازی فاصله بگیرند و در آرامش به غروب زیبای آفتاب در بازی خیره شوند.

همانطور که در تریلر گیم‌پلی مشاهده کردیم، آرتور به همراه دوستان خود روی یک قایق مشغول ماهی‌گیری بود. آیا جایزه ویژه‌ای برای صید ماهی‌ها در نظر گرفته شده؟ آیا امکان کنترل کردن قایق‌ها وجود دارد؟ در حال حاضر پاسخ هیچ‌کدام از این سوالات را نمی‌دانیم.

گروه‌های گنگستری رقیب، شما را تهدید خواهند کرد

با اینکه در این زمان آمریکا بیشتر از همیشه به یک جامعه متمدن نزدیک شده، اما گروه «ون در لیند» تنها باند خلافکار دنیای بازی نخواهد بود و رقیبان قدرتمند و گردن کلفتی هم سر راه خود دارد. با توجه به تریلر، شما باید با گروه‌های دشمن و رقیب دست و پنجه نرم کنید و حتی در مواقعی با یکدیگر مبارزه کنید.

با در نظر گرفتن قانون و تحت تعقیب بودن افراد گروه، بدون تردید وجود باندهای رقیب باعث شده تا زنده ماندن در دنیای Red Dead Redemption 2 سخت‌تر از همیشه باشد.

دزدی بخشی بزرگی از بازی خواهد بود

با وجود این واقعیت که مراحل دزدی از بانک بخشی از ماموریت‌های اصلی بازی به شمار می‌روند، اما طبیعی است که راک‌استار بخواهد مراحل مشابهی را در مقیاسی کوچک و البته ساده در اختیار افراد قرار دهد. در حال حاضر جزییات خاصی از این قسمت وجود ندارد اما تریلر بازی اشاراتی به سرقت‌های کوچک و تک نفره داشت.

جدا از این و با توجه به نمایش‌های قبلی، می‌دانیم که با گروگان‌گیری و گرفتن قربانی ممکن است روند دزدی کردن و سرقت راحت‌تر و سریع‌تر انجام شود.

سیستم آهسته کردن زمان و شلیک کردن بهتر خواهد شد

یکی از بهترین و رضایت‌بخش‌ترین مکانیک‌های تیراندازی شماره قبل، سیستم Dead Eye بازی بود؛ سیستمی که به جان مارستون اجازه می‌داد با کند کردن زمان، شلیک‌های دقیق و در عین حال جذابی داشته باشد. با اینکه در تریلر بعدی نگاه دقیق‌تری به این سیستم خواهیم داشت، اما در همین ویدیو هم شیوه کارکرد Dead Eye را مشاهده کردیم که البته چندان تفاوتی با قسمت قبلی نداشت. در بخش انتهایی تریلر، آرتور زمان را آهسته کرد، سه هدف را مشخص و در یک چشم به هم زدن هر سه آن‌ها را به قتل رساند.

دیداری دوباره با خانواده‌ی مارستون

قطعا یکی از دلایل اصلی موفقیت و محبوبیت بازی قبلی، کاراکتر جان مارستون و سرگذشت او بود. همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد، در این قسمت هم شاهد حضور مارستون جوان در بین اعضای گروه خواهیم بود. با این حال اگر کمی دقیق‌تر تریلر را مورد بررسی قرار دهیم، در یکی از صحنه‌ها می‌توانیم «ابیگیل» (همسر جان مارستون) و «جک» (پسر جان مارستون) را مشاهده کنیم. از آنجایی که جک در سال ۱۸۹۵ به دنیا آمده است، او در این بازی تقریبا چهار سال سن دارد.

در یکی از از صحنه‌ها هم آرتور در حال صحبت با ابیگیل است که در همان لحظه حرف A روی نقشه ظاهر می‌شود که می‌توان نتیجه گرفت که به حرف اول اسم Abigail اشاره دارد.

اگر داستان شماره قبلی را به یاد داشته باشید حتما می‌دانید که جان مارستون در گذشته صاحب یک دختر شده بود. مارستون در خلال داستان گفته بود چند سال بعد از اینکه گروه ون در لیند را ترک کرد، دخترش کشته شد. با توجه به این موضوع می‌توانیم برای اولین بار با دختر جان مارستون ملاقات کنیم.

بازی Red Dead Redemption 2 قرار است در روز ۲۶ اکتبر سال جاری (۴ آبان) روی دو پلتفرم ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن۴ عرضه شود.

