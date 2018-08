روز گذشته پس از مدت‌ها شایعه، گوشی جدید موتورولا معرفی شد و اولین لقبی که این گوشی به محض معرفی دریافت کرده، «آیفون تقلبی» بوده است. نکته جالب‌تر یکی از مدل‌های موتورولا P30 است که رنگی دقیقا مشابه با هوآوی پی۲۰ خواهد داشت. دلیل اینکه به این گوشی لقب آیفون تقلبی داده‌اند، بخش جلویی گوشی بوده که با یک بریدگی در بالای نمایشگر، بسیار شبیه به آیفون ۱۰ بوده و در بخش پایین نمایشگر اگر اسم موتورولا درج نشده بود، می‌شد آن را واقعا به عنوان یک آیفون تقلبی به فروش رساند! در بخش پشتی نیز دقیقا طراحی مشابه iPhone X را شاهد هستیم که لوگوی اپل با لوگوی موتورولا جایگزین شده و این لوگو به عنوان سنسور اثر انگشت نیز کار می‌کند.

اولین بار گوشی هوآوی پی۲۰ بود که با ترکیب دو رنگ آبی و بنفش، یکی از زیباترین گوشی‌های سال ۲۰۱۸ را عرضه کرد. هوآوی این ترکیب رنگی را Twilight نامید و موتورولا به آن Aurora می‌گوید. قسمت خوشبینانه ماجرا اینجاست که فارق از هر لقبی که به این گوشی می‌دهند، با خرید این گوشی می‌توان از بهترین‌های دو دنیای آیفون ۱۰ و هوآوی پی۲۰ استفاده کرد. این گوشی ابتدا در بازار چین عرضه خواهد شد و پس از آن در دیگر نقاط دنیا عرضه خواهد شد.

موتورولا پی۳۰ شباهت زیادی به Motorola One Power دارد که پیش‌تر عکس‌هایی از آن منتشر شده بود. ممکن است پی۳۰ با اسم One Power برای بازار جهانی ری‌برند شده و عرضه شود. در نهایت، این گوشی یک گوشی میان‌رده به حساب می‌آید. پردازنده اسنپ‌دراگن ۶۳۶ همراه با ۶ گیگابایت رم و یک باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپری، سخت افزار این گوشی را تشکیل می‌دهند.

موتورولا پی۳۰ با اندروید اورئو ۸.۰ و همراه با رابط کاربری لنوو ZUI 4.0 عرضه می‌شود. در بخش جلویی گوشی نیز یک نمایشگر ۶.۲ اینچی با نسبت ۱۹:۹ و رزولوشن فول اچ‌دی پلاس قرار دارد. دوربین سلفی گوشی نیز ۱۲ مگاپیکسلی بوده و در بخش پشتی دو دوربین ۱۶ و ۵ مگاپیکسلی حضور دارند.

این گوشی در تاریخ ۲۴ شهریور ماه در دو حافظه ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت و به ترتیب با قیمت‌های ۳۰۳ و ۳۶۰ دلار عرضه خواهد شد. همچنین موتورولا پی۳۰ با سه رنگ مشکی، سفید و Aurora، عرضه می‌شود. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

