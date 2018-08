تصویر و مشخصات هوآوی میت ۲۰ منتشر شد

سه روز پیش اولین تصاویر از پنل نمایشگر گوشی هوآوی میت ۲۰ منتشر شد و امروز تقریبا می‌توان اولین عکس رسما همراه با مشخصات فنی این تلفن همراه لو رفت. این اطلاعات از وبسایتی که گویا در حال آماده سازی این گوشی برای فروش بوده لو رفته است. طبق این اطلاعات، گوشی میت ۲۰ از نمایشگری ۶.۳ اینچی استفاده می‌کند که در بالای آن نیز شاهد ناچ یا همان بریدگی نمایشگر هستیم.

این گوشی از یک باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپری نیرو می‌گیرد و در این زمینه، بین پرچمداران اندرویدی بی‌رقیب خواهد بود.

بهتر است با پردازنده شروع کنیم. در این گوشی برای اولین بار شاهد استفاده از پردازنده ۷ نانومتری Kirin 980 خواهیم بود که توسط خود هوآوی توسعه و ساخته می‌شود. در کنار این پردازنده، یک حافظه رم ۶ یا ۸ گیگابایتی به ترتیب برای مدل‌هایی با حافظ داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی دیده می‌شود. همچنین این گوشی از درگاه کارت حافظه جانبی نیز برخوردار بوده که اجازه می‌دهد تا ۲۵۶ گیگابایت از کارت حافظه جانبی نیز استفاده کنید. در بخش پشتی شاهد سه دوربین مشابه آن چیزی که در گوشی P20 Pro دیده بودیم هستیم که دوربین اصلی آن، دارای سنسور ۴۰ مگاپیکسلی خواهد بود. در بخش جلویی گوشی نیز یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی حضور دارد تا سلفی‌هایی عالی بتوان با آن ثبت کرد. در نهایت نیرو دهنده این سخت‌افزار، یک باتری بسیار حجیم ۴۲۰۰ میلی‌آمپری خواهد بود که می‌توان گفت در این زمینه، این گوشی بین دیگر پرچمداران بی رقیب خواهد بود. این گوشی با اندروید ۹ پای عرضه می‌شود و رابط کاربری EMUI 9.0 روی آن نصب خواهد شد.

در اینکه چه زمانی این گوشی عرضه خواهد شد، هنوز ابهام وجود دارد. تا امروز تصور می‌شد این گوشی در ماه اکتبر معرفی و عرضه شود اما با توجه به عکس منتشر شده که از یک فروشگاه اینترنتی گرفته شده، به نظر می‌رسد این گوشی مراحل پایانی ساخت را طی می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که هوآوی، میت ۲۰ را اوایل ماه سپتامبر به صورت رسمی معرفی کند و تا اواخر همین ماه، عرضه شروع شود. از نظر قیمت نیز با مشخصات فوق و اینکه امروزه فروش گوشی‌های هزار دلاری دارد رایج می‌شود، بعید نیست این گوشی هم با قیمت ۹۹۹ دلار عرضه شود.

