دیدار با شمس و مولانا در کتاب ملت عشق

کتاب ملت عشق جزو آن دسته از کتاب‌هایی است که با شروع کردنش یک آن به خودتان می‌آیید و می‌بینید ساعتهاست که در صفحات کتاب غرق شده‌اید و کنترل زمان از دستتان خارج شده. کتابی که بیش از ۵۰۰ بار در ترکیه تجدید چاپ شده و پرفروش‌ترین کتاب تمام دوران‌ها در ترکیه محسوب می‌شود. این کتاب که نوشته الیف شافاک، یکی از معروف‌ترین نویسنده‌های ترک در سراسر جهان است، پس از ترجمه و انتشار در ایران نیز به سرعت به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های بازار کتاب ایران تبدیل شد.

با هم نگاهی به داستان عشق و آزادگی در ملت عشق می‌اندازیم.

این کتاب‌ را می‌توانید تا آخر این هفته (تا روز جمعه ۲ شهریور) با ۵۰ درصد تخفیف از سایت فیدیبو دانلود و مطالعه کنید. کد تخفیف: off50

داستان کتاب ملت عشق چیست؟

اگر کتاب دیگری از الیف شافاک خوانده باشید، احتمالا متوجه شده‌اید که داستان کتاب‌های او از فرهنگ‌ها و سنت‌های ادبی گوناگون،‌ تاریخ، فلسفه، عرفان و سیاست‌های فرهنگی وام گرفته شده و صرفا یک داستان‌سرایی ساده نیست. ملت عشق هم یکی از این کتاب‌هاست. کتابی که داستانش روایتگر زندگی یکنواخت زنی در غرب است که درگیر اندیشه‌های عرفانی شرق می‌شود. «اللا روبینشتاین» چهل ساله، پس از ۲۰ سال زندگی زناشویی به این نتیجه می‌رسد که هیچ دستاورد شخصی‌ای برای خودش نداشته و تمام زندگی‌اش محصور روزمرگی شده است. او که در تمام سال‌های زندگی زناشویی‌اش تنها دلیل و عاملی که سمت و سوی زندگی‌اش را تعیین می‌کرده خانه و آسایش خانواده‌اش بوده، ناگهان یک روز صبح تصمیم می‌گیرد خود را از بند این زندگی آزاد و سفری بی‌بازگشت را آغاز کند.

اما این تنها ماجرای داستان ملت عشق نیست. نویسنده در این کتاب دو داستان موازی و گیرا را روایت می‌کند که هر دو در نقطه‌ای کانونی به نام عشق به هم می‌رسند. یکی از این داستان‌ها که روایت کردیم، در‌حال‌حاضر اتفاق می‌افتد و دیگری در قرن سیزدهم. ماجرای دیگر کتاب داستان مولاناست که با معلم معنوی خود، درویش رقصانی به ‌نام شمس تبریزی مواجه می‌شود و با ماجرای قهرمان کتاب، اللا آمیخته می‌شود.

همین موضوع یکی از جذابیت‌های کتاب را شکل می‌دهد. چرا که داستان مدام از زاویه دید افراد مختلف روایت می‌شود و راوی آن از اول شخص به سوم شخص تغییر می‌کند. شما گاهی از زبان شمس، گاهی از زبان مولانا و گاهی از زبان مولانا به دل داستان می‌روید.

عمری که بی‌عشق بگذرد، بیهوده گذشته. نپرس که آیا باید در پی عشق الهی باشم یا عشق زمینی یا عشق آسمانی، یا عشق جسمانی؟ از تفاوت‌ها تفاوت می‌زاید. حال ‌آن‌که به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق. خود به تنهایی دنیایی است عشق. یا درست در میانش هستی، در آتشش، یا بیرونش هستی، در حسرتش.

چه کسانی ملت عشق را بخوانند؟

کسانی که دوست دارند از دل داستان وارد ماجراهای تاریخی و ادبی چون آشنایی شمس و مولانا شوند قطعا از خواندن ملت عشق بسیار لذت می‌برند. چون داستان کتاب هم سیری در امروز دارد و هم دیروز.

هر چند که به نظر من ملت عشق برای هر کسی که داستان و روایت‌های عاشقانه را دوست دارد می‌تواند جذاب باشد.

نویسنده ملت عشق چه کسی است؟

الیف شافاک نویسنده کتاب ملت عشق، تاکنون ۱۳ کتاب نوشته که ۹ عدد از آنها رمان هستند. او که به زبان‌های ترکی و انگلیسی کتاب می‌نویسد، مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته‌ی مطالعات جنسیت و زنان و دکترای‌ خود را در رشته‌ی علوم سیاسی گرفته است و به نوعی یک فعال سیاسی و روزنامه‎‌نگار هم محسوب می‌شود. چرا که به صورت مرتب در روزنامه‌ها و مجلات مهمی چون گاردین، نیویورک تایمز، ایندیپندنت و … می‌نویسند و سابقه تدریس در دانشگاه‌های ترکیه، انگلستان و آمریکا را هم داشته است.

The post دیدار با شمس و مولانا در کتاب ملت عشق appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala