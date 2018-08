گوگل هم قصد دارد یک نمایشگر هوشمند را عرضه کند

چندی پیش، اولین نسل از نمایشگرهای هوشمند مبتنی بر گوگل اسیستنت معرفی شدند اما گوگل هنوز در زمینه‌ی ساخت نمایشگر هوشمند دست به کار نشده است؛ وضعیتی که شاید تا چند ماه آینده تغییر یابد. بر اساس گزارش منتشر شده در سایت Nikkei، گوگل قصد دارد یک نمایشگر هوشمند را روانه‌ی بازار کند.

همانند تمام شایعاتی که منبع آن شرکت‌های فعال در زنجیره‌ی تولید هستند، باید به این شایعه با دیده‌ی تردید بنگریم و فعلا آن را چندان جدی نگیریم. اما منبع موردنظر که با یک خبرگزاری ژاپنی مصاحبه کرده گفته که گوگل می‌خواهد برای تعطیلات کریسمس حدود ۳ میلیون نمایشگر هوشمند را روانه‌ی بازار کند.

بعد از شهرت و همه‌گیر شدن اسپیکرهای هوشمند، حالا بسیاری از شرکت‌ها به ساخت نمایشگرهای هوشمند روی آورده‌اند. از میان مزایای آن‌ها می‌توانیم به راحت‌تر بودن تغییر تنظیمات، مشاهده‌ی انواع و اقسام اطلاعات یا تماشای ویدیوها اشاره کنیم. به‌عنوان مثال در آشپزخانه وقتی که دست‌های آشپز درگیر است، به وسیله‌ی این نمایشگرها می‌توان دستورهای آشپزی و ویدیوهای مربوط به آن را تماشا کرد.

گوگل فکر می­کند که این تکنولوژی پتانسیل زیادی دارد و شرکت‌هایی مانند JBL، لنوو، ال‌جی و سونی برای ساخت نمایشگرهای هوشمند مبتنی بر گوگل اسیستنت با گوگل توافق رسیده‌اند. در همین زمینه، لنوو مدتی پیش از اولین نسل از نمایشگرهای هوشمند خود پرده‌برداری کرد که طراحی زیبایی هم داشتند.

در حال حاضر، سری اسپیکرهای هوشمند گوگل شامل گوگل هوم، هوم مینی و هوم مکس است. هرچند این سری اسپیکرها طرفداران خاص خود را دارند، اما آمازون در این زمینه عملکرد بهتری داشته و اسپیکرهای هوشمند متنوع‌تری را روانه‌ی بازار کرده است. در همین زمینه می‌توانیم به اسپیکر هوشمند مجهز به نمایشگر آمازون به نام «اکو شو» (Echo Show) اشاره کنیم که احتمالا گوگل قصد دارد با ارائه اسپیکرهای هوشمند خود، به‌صورت مستقیم با این محصول آمازون رقابت کند. در نهایت باید ببینیم در زمینه‌ی اسپیکرها و نمایشگرهای هوشمند آیا گوگل می‌تواند آمازون را کنار بزند یا نه.

