اکهارت تول:

کتاب «قدرت نیروی حال» توسط کسی نوشته شده که در سال ۲۰۱۱ به عنوان تأثیرگذارترین شخصیت معنوی جهان معرفی شد و روزنامه‌نگار نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۰۸ عنوان محبوبترین نویسنده معنوی را به او داد. اکهارت تول در حالی به یک نویسنده و معلم معنوی معروف تبدیل شد که تا پیش از ۲۹ سالگی بیشتر سال‌های زندگی‌اش را در افسردگی گذرانده بود. او پس از انتشار دو کتاب زمین نو و تمرین نیروی حال به شهرت رسید و با به اشتراک گذاشتن تجربه عینی خود در کشف گوهر زندگی، کتاب تمرین نیروی حال را به کتابی معروف و پرفروش تبدیل کرد. این کتاب صوتی حاوی تمریناتی برای تقویت نیروی حال و زندگی در لحظه است و با ارائه راهکارها و مراقبه‌هایی برای خلاصی از دردها، رنج‌ها و تمامی الگوهای رفتاری کهن و منفی، خواننده را به زندگی در لحظه کنونی فرا می‌خواند.

در ادامه یادداشت نویسنده این کتاب، درباره «تمرین نیروی حال» را می‌خوانیم.

از زمانی که کتاب «تمرین نیروی حال» در سال ۱۹۹۷ نوشته شده، چنان تأثیر شگفت‌انگیزی بر آگاهی جمعی مردم داشته که از تصور خودم هم خارج است. این کتاب به ۱۵ زبان ترجمه شده و من به واسطه آن هر روز ایمیل‌هایی از مخاطبانم دریافت می‌کنم که از تغییر زندگی‌شان به واسطه اجرایی کردن تمرین‌های کتاب می‌گویند.

با وجود اینکه تأثیرات آموزه‌های ذهن جنون‌آمیز ما هنوز همه جا به چشم می‌خورد، اتفاقی جدید در حال ظهور است. به نظر من در حال حاضر مردم آمادگی این موضوع را پیدا کرده‌اند که الگوهای ذهن جمعی خود را که از قدیم حفظ کرده بودند، تغییر دهند و نقطه‌ پایانی بر رنج بشری بگذارند. همین حالا که شما این کتاب را در دست دارید و خطوط آن از زیر چشمتان می‌گذرد، نیرویی در شما در حال ظهور است که زندگی آزادانه‌تان را تضمین می‌کند.

زیرا کتاب حاوی جملات و مفاهیمی انگیزشی است که آغازکننده تغییری شگرف در زندگی شما می‌شود و ناخودآگاه نوع جدیدی از کتاب خواندن را به شما می‌آموزد. شما با این نوع کتاب خواندن به دنبال به دست آوردن اطلاعات جدید نیستید، بلکه به طور ناخواسته وارد حالت متفاوتی از خودآگاهی می‌شوید و با هر بار خواندن کتاب به احساسات و بینش تازه‌ای دست پیدا می‌کنید، چرا که به قدرت خوانش آگاهانه دست پیدا کرده‌اید.

به نظر من کتاب «قدرت نیروی حال» می‌تواند مقدمه‌ای برای تغییر نگرش و زندگی افرادی باشد که به وسیله نیروها و انرژی‌های منفی احاطه شده‌اند و فکر می‌کنند قدرت لذت بردن از زندگی را ندارند.

منبع متن: digikala