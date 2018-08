امروز،‌ ۲۷ مرداد جشنواره تابستانه‌ی «لازمت میشه» دیجی‌کالا شروع شد. برای خرید به یادماندنی از این جشنواره تنها تا پایان امروز زمان دارید. از اولین ساعات این جشنواره هزاران کالا از انواع صنایع دستی، لوازم جانبی دیجیتال، ملزومات آشپزخانه، لوازم شخصی برقی و محصولات آرایشی- بهداشتی با تخفیف‌های هیجان‌انگیز ارائه شده است. امروز نه تنها شما حق انتخاب بیشتری برای کالاهای شگفت‌انگیز دارید، تخفیف‌هایی باورنکردنی از انواع گروه کالاهای دیگر هم در انتطار شماست.

خرید با ۷۰ درصد تخفیف! ارسال رایگان کالا

هرچیزی را که لازم دارید در این جشنواره با تخفیف‌های تا ۷۰ درصد پیدا کنید. لذت خرید یک بشقاب میناکاری زیبا، یک کاور گوشی با تم تابستانه، یک شکلات‌خوری یا اردورخوری زیبا، یک اتو موی جدید و حتی یک اسپری خوش‌بو را در این روز گرم تابستانه تجربه کنید. با یک نگاه همه‌ی نیازهایتان را با تخفیف‌های باورنکردنی به سبد خرید اضافه کنید و سفارش‌های بالای ۵۰ هزار تومان خود را بدون هزینه حمل، در هرکجای ایران دریافت کنید.

کالاهای شگفت‌انگیز، بیشتر از همیشه در دیجی کالا

امروز، بیش از ۱۳۰ کالا در دیجی‌کالا شگفت‌انگیز می‌شود. از ساعت ۱۲ شب جمعه تا ساعت ۹ صبح امروز ۳۲ کالا شگفت‌انگیز شدند و از ۹ صبح تا ۱۲ امشب ۱۰۰ کالای دیگر از گروه کالاهای مختلف شگفت‌انگیز خواهند شد. پس فرصت فوق العاده‌ی امروز را از دست ندهید و خریدی لذت‌بخش و به‌صرفه داشته باشید.

