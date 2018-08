بر اساس گزارشی از سایت آلمانی WinFuture، تراشه بعدی کوالکام که مختص گوشی‌های پرچم‌دار خواهد بود، از یک مشخصه جدید بهره خواهد برد. اگر این شایعات حقیقت داشته باشند، این تراشه ۱۲.۴ در ۱۲.۴ میلی‌متری با بهره‌گیری از فناوری ۷ نانومتری لیتوگرافی نوری که توسط کارخانه تایوانی TSMC توسعه یافته، ساخته می‌شود. البته این بخش خبر چندان تعجب‌آور نیست و از مدت‌ها پیش انتظار بهره‌گیری از این فناوری را داشتیم.

پیش از این چنین چیزی را در تراشه‌های Kirin هواوی دیده‌ایم.

بخش جالب توجه این خبر، احتمال بهره‌گیری این تراشه کوالکام از یک واحد پردازش عصبی (NPU) است که برای مدیریت وظایف مربوط به هوش مصنوعی در این تراشه تعبیه خواهد شد. پیش از این چنین چیزی را در تراشه‌های Kirin هواوی دیده‌ایم. در گوشی‌های مجهز به این تراشه‌ها، مهم‌ترین بخش پردازش‌ها به قسمت اصلی تراشه محول می‌شود و برای وظایف مربوط به هوش مصنوعی، یک بخش کاملا جداگانه درون تراشه، این کارها را مدیریت می‌کند.

به‌عنوان مثال، در اسنپ‌دراگون ۸۴۵ که بیشتر پرچم‌داران اندرویدی فعلی از آن بهره می‌برند، وظایف مربوط به هوش مصنوعی و دیگر وظایف اصلی، بر عهده بخش اصلی تراشه قرار دارد. با توجه به محبوبیت روزافزون قابلیت‌های مربوط به هوش مصنوعی، روزبه‌روز به ساخت واحدهای اختصاصی در تراشه‌ها برای پردازش محاسبات مربوط به هوش مصنوعی، افزوده خواهد شد. در این زمینه باید بگوییم که چنین قابلیت‌هایی حتی به تراشه‌های مربوط به گوشی‌های میان‌رده هم راه پیدا کرده و به عنوان مثال می‌توانیم به اسنپ‌دراگون ۶۷۰ اشاره کنیم که از قابلیت‌های مربوط به هوش مصنوعی بهره می‌برد.

