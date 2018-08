بنظر می‌رسد که اگر پول خوب بپردازید جهان را می‌توانید از شر تانوس نجات دهید. فوربز اخیرا فهرست ده بازیگر زن سال ۲۰۱۸ را که بیشترین دستمزد را دریافت می‌کنند منتشر کرده است. اسکارلت جوهانسون پرش عجیب و غریبی به مقام اول این فهرست داشته است در حالی که سال ۲۰۱۷ نامش حتی جزو ده نفر بازیگر پردرآمد سال هم نبود. او حالا با دستمزد ۴۰.۵ میلیون دلار از بقیه بازیگران زن جلو افتاده است.

و باور کنید یا نه اگر به خروجی فیلم‌ها او در یک سال گذشته نگاه کنید بیشترین درآمدش بخاطر نقش او در فیلم «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» بوده است و البته فیلم «انتقام‌جویان ۴» که در دست ساخت است. عجیب هم نیست که بیشتر درآمدش بخاطر این فیلم ابرقهرمانی بوده چون بعد از بازی در «انتقام‌جویان» نقش‌اش در فیلم‌های روی پرده محدود بوده است.

می‌توانید در این رابطه بحث کنید که او تنها دلیلی است که سال گذشته فیلم «روح در پوسته» (Ghost in the Shell) ساخته شد. البته نمی‌شود روی این تئوری مطمئن بود. اما به طور مشخص جوهانسون اصلی‌ترین دلیل برای ساخته شدن فیلم «اصطکاک و تقلا» (Rub and TUG) بود اگر چه بعدتر از فیلم بیرون آمد و کل فیلم روی هوا رفت. به هر حال به لطف کمپانی مارول استدیوز در حال حاضر جوهانسون یکی از مشهورترین زنان دنیاست.

با فاصله بسیار زیاد از او آنجلینا جولی در رتبه دوم ایستاده است. دلیلش هم پول زیادی است که برای بازی در فیلم «شریر ۲» (Malficient) دریافت کرده. در ادامه جنیفر انیستون را داریم که به روزهای اوجش برگشته و با توجه به علاقه‌اش به تبلیغات این روزها سکه ضرب می‌کند! بقیه ده نفر از جمله جنیفر لارنس و میلا کونیس کسانی هستند که سال‌های گذشته هم در فهرست ده نفر حضور داشته‌اند.

فهرست ده نفر و میزان دستمزدهایشان از این قرار است:

اسکارلت جوهانسون-۴۰.۵ میلیون دلار آنجلینا جولی ۲۸ میلیون دلار جنیفر انیستون ۱۹.۵ میلیون دلار جنیفر لارنس ۱۸ میلیون دلار ریس ویترسپون ۱۶.۵ میلیون دلار میلا کونیس ۱۶ میلیون دلار جولیا رابرتز ۱۳ میلیون دلار کیت بلانشت ۱۲.۵ میلیون دلار ملیسا مک‌کارتی ۱۲ میلیون دلار گل گدو ۱۰ میلیون دلار

منبع متن: digikala