آیا آیفون X پلاس از همین حالا گلکسی نوت ۹ را شکست داده است؟

قبل از معرفی گلکسی نوت ۹، برخی شایعات شنیده می‌شد که سامسونگ ممکن است به عمر فبلت‌های خود پایان بدهد و دیگر گلکسی نوت جدیدی معرفی نشود. سری نوت که زمانی برای معرفی بهترین تکنولوژی‌های شرکت کره‌ای سامسونگ شناخته می‌شد، تبدیل به یک محصول تکراری شده که تنها یک الی دو ماه زودتر از آیفون معرفی می‌شود تا اپل تمام هیجان بازار را به سمت خودش جلب نکند.

حالا گلکسی نوت ۹ معرفی شده؛ یک گوشی که بروزرسانی خفیفی نسبت به گلکسی اس۹ داشته و به نظر می‌رسد راه را برای تیم کوک و همکارانش فراهم کرده تا با معرفی آیفون‌های جدید، بسیاری را دوباره به سمت آیفون بکشاند. درواقع در وضعیت کنونی، سه آیفونی که معرفی خواهند شد (که ما فعلا آن‌ها را iPhone X Plus، iPhone X و iPhone 9 می‌نامیم) به سادگی خواهند توانست سامسونگ را در بازار فروش گوشی‌های هوشمند در سال جاری میلادی شکست دهند.

همه نقاط مثبتی که گلکسی نوت ۹ دارد را انتظار داریم در آیفون‌های جدید هم ببینیم. بزرگ‌ترین آیفون امسال که با توجه به نوع نام گذاری اپل، اسمی مشابه iPhone X Plus خواهد داشت، رقیب اصلی گلکسی نوت ۹ به شمار می‌رود.

یک نگاه کوتاه به سایت سامسونگ، به ما می‌گوید که گلکسی نوت ۹ ویژگی‌هایی مثل عمر باتری یک روزه، ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی در گران‌ترین مدل (که البته می‌توان تا ۵۱۲ گیگابایت دیگر حافظه SD به آن اضافه کرد)، قابلیت‌های ویژه بازی در این گوشی، نمایشگری بدون حاشیه و در نهایت ویژگی‌های منحصر به فرد قلم S-Pen را در اختیار کاربران می‌گذارد.

حالا با توجه به شایعات، به نظر می‌رسد آیفون بعدی نیز همه این ویژگی‌ها را خواهد داشت! گوشی iPhone X Plus به سبب اندازه بزرگ‌تر، احتمالا از باتری بزرگ‌تری هم استفاده خواهد کرد که این یعنی باتری این گوشی، پاسخگوی یک روز کامل استفاده سنگین کاربر خواهد بود. درواقع در سال‌های پیش، مدل‌های پلاس آیفون حتی بعضا تا دو روز عمر باتری داشتند که فوق العاده بود.

همچنین اپل امسال قرار است برای اولین بار آیفون را در سه حافظه ۶۴، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی عرضه کند. گرچه آیفون هرگز اجازه استفاده از کارت حافظه را نداده و این بار هم نخواهد داد (این یعنی که مزیت برای گلکسی نوت ۹) اما تمرکز روی این بخش خواهد بود که کاربران آیفون می‌توانند پر حجم‌ترین آیفونی که تا کنون وجود داشته را خریداری کنند و در این زمینه، iPhone X Plus با گلکسی نوت ۹ برابری می‌کند.

در بخش گیمینگ یا بازی هم اپل می‌تواند به سادگی رقیب سر سختی برای گلکسی نوت ۹ باشد. گرچه با وجود مشخصات سخت‌افزاری مختلف در بین گوشی‌های اندرویدی، داشتن سخت‌افزار مناسب بازی برای یک گوشی مثل گلکسی نوت ۹ یک برگ برنده است اما در دنیای iOS نیز یک مزیت بزرگ در این زمینه وجود دارد. در واقع محدودیت‌هایی که اپل روی سخت‌افزار و نرم‌افزار خود اعمال می‌کند، باعث می‌شود توسعه‌دهندگان بازی‌های خود را به سادگی برای بهترین و آخرین گوشی‌های اپل بسازند و این یعنی می‌توان بهترین عملکرد را از این بازی‌ها انتظار داشت. برگ برنده دیگری که اپل می‌تواند در این زمینه رو کند، این است که توسعه دهندگان بازی‌های پر طرفدار و بزرگ را قانع کند بازی‌های خود را سریع‌تر برای آیفون عرضه کنند.

مبحث بعدی که نوت ۹ در آن ادعا دارد، نمایشگر بدون حاشیه است. البته که اپل لبه‌های خمیده در گوشی‌های خود ندارد اما همچنان نمایشگر آیفون‌های بعدی نیز کاملا بدون حاشیه خواهد بود و تنها یک بریدگی در بالای آن‌ها حضور خواهد داشت. همچنین کوچ اپل به نمایشگر‌های OLED که سال گذشته رخ داد، یعنی صفحه نمایش این گوشی در بخش رنگ‌ها و شفافیت نیز چیزی از نوت ۹ کم نخواهد داشت. البته اگر رزولوشن نمایشگر برای شما اهمیت بالایی دارد، گلکسی نوت ۹ می‌تواند گوشی انتخابی شما لقب بگیرد اما در مجموع تکنولوژی نمایشگرهای موبایل چند سالی است از مرحله‌ای که رزولوشن اهمیت زیادی داشته باشد و بتوان پیکسل‌ها را با چشم دید، گذشته است. اکنون تنها میزان رنگ‌ها و میزان شفافیت اهمیت دارد که گلکسی نوت ۹ با گوشی سال گذشته اپل یعنی iPhone X برابری می‌کند. این یعنی امسال اپل حتی می‌تواند پا را فراتر گذاشته و نمایشگر بهتری در گوشی‌های خود قرار دهد.

همه این‌ها را گفتیم تا برسیم به یک ویژگی خاص و منحصر به فرد گلکسی نوت ۹ یعنی قلم S-Pen. در این مورد هم باید بگوییم اپل ممکن است از امسال با سامسونگ رقابت کند و پشتیبانی از اپل پنسل را به iPhone X Plus اضافه کند. البته که برای استفاده از قلم در آیفون باید اپل پنسل را به صورت جداگانه خریداری کنید اما در مجموع، گلکسی نوت دیگر تنها گوشی نخواهد بود که از یک قلم عالی بهره می‌برد.

نوت ۹ تمام تلاش سامسونگ برای ساخت یک فبلت را نشان می‌دهد. اما شاید بتوان گفت دیگر وقت آن رسیده سامسونگ تمرکز خود را از گوشی های نوت بردارد و به جای آن، در کنار گلکسی اس‌هایی که هرسال معرفی می‌شوند، یک نسخه پلاس با ویژگی‌های فوق العاده گلکسی نوت عرضه کند.

در طرف مقابل، اینکه این حجم از اطلاعات از محصولات آینده اپل منتشر می‌شود و این شرکت را به شرکتی قابل پیش‌بینی تبدیل کرده نیز ناامید کننده است. گرچه هنوز اپل با این وجود هم ثابت کرده می‌تواند برتری نسبت به دیگر گوشی‌های بازار داشته باشد اما همچنان ما شرکت نوآوری مثل اپل انتظار داریم ویژگی‌های جدیدتری ببینیم و ترجیحا تا قبل از مراسم معرفی نیز اطلاعاتی درباره آن لو نرود!

در مجموع شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟ آیا گلکسی نوت ۹ نیز مثل گلکسی اس ۹ نخواهد توانست فروشی که سامسونگ انتظار دارد را داشته باشند؟

