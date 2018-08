چند روز پیش، شرکت Strategy Analytics گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن، با وجود رشد شگفت‌انگیز فروش اسپیکرهای هوشمند گوگل، اسپیکرهای هوشمند آمازون همچنان در سطح بین‌المللی بیشترین سهم بازار را در اختیار خود دارند. طبق این گزارش، فروش اسپیکرهای گوگل هوم در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۲۰ درصد رشد داشته است.

حالا، شرکت Canalys در همین زمینه گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن، رشد فروش اسپیکرهای گوگل هوم در فصل دوم مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۴۹ درصد بوده است و طبق این گزارش، این اسپیکرها حالا جایگاه اسپیکرهای آمازون را از آن خود کرده‌اند و در مقام نخست قرار گرفته‌اند. اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد که سهم بازار اسپیکرهای گوگل، در فصل دوم مالی سال جاری ۳۲.۳ درصد است که در مقایسه با سهم ۱۶.۹ درصدی مدت مشابه سال گذشته، رشد شگفت‌انگیزی را نشان می‌دهد.

از طرفی دیگر، اسپیکرهای آمازون که در فصل دوم مالی سال گذشته سهم بازار ۸۲.۳ درصدی داشتند، این آمار در سه‌ماهه دوم سال جاری به ۲۴.۵ درصد رسیده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، فروش اسپیکرهای آمازون ۱۴ درصد کاهش داشته است. علی‌بابا و شیائومی که در سال گذشته اصلا در چنین فهرستی حضور نداشتند، حالا در فصل دوم مالی سال جاری به ترتیب ۱۷.۷ درصد و ۱۲.۲ درصد از سهم بازار بین‌المللی را از آن خود کرده‌اند. اسپیکرهای اپل که به اعتقاد Strategy Analytics در این مدت حدود ۷۰۰ هزارتا از آن‌ها به فروش رفته است و در مقام چهارم قرار گرفته بود، اما در گزارش Canalys در بخش Others (دیگر شرکت‌ها) جای گرفته است.

بر اساس گزارش شرکت Canalys، روی آوردن شرکت‌هایی مانند گوگل و آمازون به ساخت اسپیکرهای هوشمند ارزان‌قیمت مانند گوگل هوم و اکو دات، تأثیر زیادی در فروش ۱۶.۸ میلیون واحد از اسپیکرهای هوشمند از ماه آوریل تا ژوئن داشته است. در مدت مشابه سال گذشته، این عدد ۵.۸ میلیون بوده که بر اساس این آمار، فروش اسپیکرهای هوشمند ۱۸۷ درصد افزایش یافته است.

منبع: Phone Arena

The post فروش اسپیکرهای گوگل هوم از اسپیکرهای آمازون پیشی گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala