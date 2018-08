سه شرکت اوپو، ویوو و وان پلاس، زیر مجموعه شرکتی بزرگ‌تر به اسم BBK Electronics هستند. بنابراین عجیب نیست اگر طراحی گوشی‌های این سه شرکت، بی شباهت به یکدیگر نباشد. چندی پیش از طراحی جذاب و جدید اوپو نوشتیم که بریدگی بالای نمایشگر را بسیار کوچک‌تر و مینیمال‌تر ساخته بودند و پس از آن احتمال دادیم که گوشی OnePlus 6T نیز از همین طراحی استفاده کند.

حالا عکسی از گوشی Vivo X23 منتشر شده که دقیقا طراحی مشابه در زمینه بریدگی بالای نمایشگر شاهد هستیم و بار دیگر باید اعتراف کنیم این بهترین شکل قرار گیری ناچ در گوشی‌های هوشمند است. این نوع طراحی را اوپو اولین بار Water Drop نامید چرا که بریدگی بالای گوشی به مانند یک قطره آب طراحی شده است. همچنین عکس‌ها به شکلی هستند که به نظر می‌رسد دستکاری نشده و حاشیه پایینی نمایشگر نیز بسیار باریک است. دو عکس هم از پشت این گوشی منتشر شده که نشان می‌دهد این گوشی نیز شیشه‌ای بوده و این قسمت هم شبیه به Vivo NEX طراحی شده است. این یعنی شیشه پشتی این گوشی در نور رنگ‌های مختلف را به زیبایی بازتاب کرده و جذاب خواهد بود.

ویوو X23 پسفردا و در تاریخ ۲۹ مرداد معرفی خواهد شد. این گوشی نمایشگری به اندازه ۶.۴ اینچ خواهد داشت. همچنین پیش‌تر شنیده شده که این گوشی از قابلیت تشخیص چهره سه بعدی بهره‌مند خواهد بود که اگر درست باشد، باید دید ویوو چطور چنین تکنولوژی را در حاشیه‌های بسیار باریک این گوشی گنجانده است. علاوه بر تشخیص چهره، گفته شده سنسور اثر انگشت این گوشی زیر نمایشگر بوده و سرعت و دقت آن نیز بیشتر از نمونه‌های مشابه خواهد بود. با توجه به پردازنده اما، این گوشی به نوعی یک گوشی میان‌رده به حساب می‌آید اما در مجموع، با دستگاه فوق العاده‌ای روبرو هستیم. قلب تپنده گوشی پردازنده اسنپ‌دراگن ۶۷۰ خواهد بود و در کنار آن ۸ گیگابایت رم نیز وجود دارد.

البته این تنها گوشی ویوو با این طراحی نخواهد بود. گوشی Vivo V11 Pro نیز طراحی مشابه این گوشی خواهد داشت و با مشخصات سخت‌افزاری نسبتا ضعیف‌تری عرضه خواهد شد. شما درباره این گوشی و طراحی آن چه فکر می‌کنید؟

