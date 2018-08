پریروز گوشی جدید موتورولا با طراحی مشابه آیفون X معرفی شد و امروز عکس‌هایی از گوشی جدید این شرکت به بیرون درز کرده است. قبل از هر چیزی به نظر می‌رسد زبان طراحی گوشی‌های موتورولا تغییر کرده است و پس از این باید باز هم شاهد معرفی گوشی‌هایی با این ظاهر باشیم.

این گوشی درواقع نسخه ضعیف‌تر گوشی One Power به حساب می‌آید که انتظار می‌رود One Power هم در آینده نزدیک معرفی شود. عکس‌هایی که در زیر منتشر شده، از سازمان رگولاتوری کشور چین، TENAA، به بیرون درز کرده و این موضوع یعنی این گوشی برای عرضه در کشور چین تایید شده و احتمالا در ابتدا در همین کشور هم عرضه خواهد شد.

این گوشی که با اسم کد XT1941-2 شناخته می‌شود، از نمایشگری ۵.۸۸ اینچی با رزولوشن ۱۵۲۰×۷۲۰ پیکسل بهره می‌برد که با این شرایط به نظر می‌رسد با نمایشگر دستگاه کیفیت معمولی دارد. همچنین نسبت این نمایشگر ۱۹:۹ بوده و به احتمال بسیار زیاد، بریدگی مشابه موتورولا P30 در بالای این نمایشگر قرار دارد. آنطور که از اسناد TENAA مشخص شده، این گوشی در سه مدل با سه حافظه داخلی و سه حافظه رم عرضه می‌شود. به طور خلاصه، نسخه ۳۲ گیگابایتی گوشی، رم ۳ گیگابایتی، نسخه ۶۴ گیگابایتی رم ۴ گیگابایتی و نسخه ۱۲۸ گیگابایتی این گوشی، حافظه رم ۶ گیگابایتی خواهد داشت. پردازنده گوشی نیز آنطور که در گذشته در GeekBench لو رفته بود، اسنپ‌دراگن ۶۲۵ خواهد بود.

در بخش دوربین، موتورولا وان به یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی در بخش پشتی مجهز شده. البته متاسفانه هنوز اطلاع دقیقی از دوربین دوم در بخش پشتی نیست و نمی‌دانیم چه مشخصاتی دارد. در بخش جلویی گوشی نیز یک دوربین ۸ مگاپیکسلی قرار گرفته است.

آنطور که در اسناد TENAA مشخص شده، این گوشی به یک باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپری مجهز شده است. ابعاد دستگاه نیز به طور دقیق ۷.۹×۷۲.۲×۱۴۹.۹ میلی‌متر بوده و دستگاه ۱۶۲ گرم وزن دارد. خوشبختانه این دستگاه در بازارهای جهانی تحت لایسنس Android One عرضه خواهد شد که یعنی آخرین نسخه اندروید خام روی گوشی نصب خواهد بود. نسخه‌ای که در چین عرضه می‌شود اما با رام اختصاصی برای این کشور عرضه خواهد شد.

منبع: GSMArena

