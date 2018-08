بزرگترین شکست کوین اسپیسی در گیشه بدون سر و صدا بعد از ماجرای رسوایی اخلاقی

درام جنایی بیوگرافیک «باشگاه پسران میلیارد دلاری» در روز افتتاحیه‌اش به فروش ۱۲۶ دلاری رسید. چرا فروش کم این فیلم اهمیت دارد؟چون بعد از ماجرای رسوایی اخلاقی کوین اسپیسی اولین فیلمی است که با بازی او به نمایش درآمده. اسپیسی به جز این فیلم کار ریدلی اسکات، «همه پول‌های جهان» را هم در صف اکران داشت که اسکات سکانس‌های مربوط به او را حذف کرد و فیلم را با حضور کریستوفر پلامر به جای اسپیسی گرفت.

این فیلم کاملا بی‌سروصدا روز جمعه فقط در ده سالن سینما به نمایش درآمد. این فیلم مستقل ماه پیش اول در VOD (سامانه نمایش درخواستی) به نمایش درآمد. این بزرگترین شکست کارنامه سینمایی کوین اسپیسی در گیشه سینماهاست. دلیلش را می‌توانیم روشن کنیم. این عدد یعنی در هر سینما به طور متوسط ۱۲.۶ دلار فروخته که حتی برابر با قیمت دو بلیت سینما هم نیست. متوسط قیمت بلیت سینماها این روزها ۹.۲۷ دلار است. در کل روزهای آخر هفته فروش «باشگاه پسران میلیارد دلاری» به زحمت به هزار دلار رسید. البته فیلم‌هایی که اول در VODها به نمایش گذاشته می‌شوند فروش چندانی نمی‌کنند اما در مورد این فیلم فروش به شدت ضعیف بود. فیلم براساس داستان واقعی باشگاهی به همین اسم است که در دهه ۸۰ تیتر یک اخبار روزنامه‌های جنوب کالیفرنیا بود. باشگاهی از یک گروه پسران ثروتمند که یک سیستم کلاهبرداری تحت عنوان «سریع ثروتمند بشوید» به راه انداختند و کم‌کم کسب و کارشان به سمت اتفاقات ناگواری سوق پیدا کرد.

سرنوشت این فیلم بعد از اینکه اسپیسی متهم به رسوایی اخلاقی شده بود در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. نت‌فلیکس او را اخراج کرد و فصل آخر «خانه پوشالی» بدون حضور اسپیسی ساخته شد.

در ابتدای تابستان پخش‌کننده فیلم «باشگاه پسران میلیارد دلاری» گفته بود که به هر حال این فیلم را در VOD و سینماها نمایش می‌دهد. آنها در بیانیه‌شان گفته بود که: «البته این تصمیم حساسی است و آسان هم نیست. اما ما امیدواریم این اظهاراتی که مربوط به رفتار یک نفر است و ما در زمان ساخت فیلم از آن خبر نداشتیم روی پخش این فیلم تاثیر نگذارد. این فیلم حدود دو سال و نیم پیش ساخته شده و فرد متهم هم در آن نقش کوتاهی دارد.» پخش‌کننده فیلم در بیانیه‌اش حتی نام کوین اسپیسی را هم نیاورده است.

نکته مهم دیگر اینکه فیلم در شهرهای مهمی مثل لس‌آنجلس و نیویورک اکران نشده است. بودجه تولید فیلم ۱۵ میلیون دلار بوده است.

با برخورد هالیوود بنظر می‌رسد کارنامه کاری کوین اسپیسی تمام شده است.

