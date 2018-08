یک خانواده خوش ‌آب و رنگ که مثل یک حباب بی‌شکل هستند، بخش مهمی از خاطرات دوران کودکی ما را در کارتون بارباپاپا ساخته‌اند. در دهه ۶۰ مخاطب انیمیشن‌های درجه یک غالبا روشنفکرانه‌ای که از تلویزیون پخش می‌شد فقط کودکان نبودند. در آن کمبود برنامه‌های مفرح تلویزیونی نوجوانان دهه ۵۰ و حتی پدران و مادران هم با بچه‌ها پای برنامه کودک می‌نشستند. یکی از کارتون‌های دهه ۶۰ که طرفداران زیادی داشت «بارباپاپا» بود.

خودش هم مثل اسمش عجیب و غریب بود. یک پدر به رنگ صورتی، یک مادر به رنگ سیاه (از همین رنگ‌بندی متوجه می‌شوید که خالقان این انیمیشن ذهنیت متفاوتی با سنت‌های معمول داشتند!) و تعداد زیادی بچه به رنگ‌های مختلف خانواده بارباپاپا را تشکیل می‌دادند.

بارباپاپا و بارباماما و بچه‌هایشان با هم زیاد حرف نمی‌زدند و یک راوی، قصه هر اپیزود و کنش‌ها و واکنش‌های کاراکترها را هر جا که لازم بود روی تصویر روایت می‌کرد. انیمیشن کلا روی تصویر و رابطه تصویری کاراکترها بنا شده بود. نکته خانواده بارباپاپا این بود که می‌توانستند به هر شکلی می‌خواهند دربیایند. جمله معروف انیمیشن این بود: «حالا بارباپاپا عوض می‌شه!» و آن موجودات مثل خمیر اسباب‌بازی می‌توانستند به هر شکلی دربیایند تا خودشان را از مخمصه نجات بدهد.

چیزهایی که شاید درباره‌ کارتون بارباپاپا نمی‌دانید

-کارتون «بارباپاپا» درواقع اقتباسی از یک کتاب تصویری کودکان به همین نام بود که در دهه ۷۰ منتشر شد. آنت تایسون و تالوس تایلور زوج فرانسوی-آمریکایی ساکن پاریس آن را نوشته و طراحی کرده بودند.

–کتاب «بارباپاپا» اول به زبان فرانسوی نوشته شد و بعدتر به ۳۰ زبان دیگر دنیا ترجمه شد و مورد استقبال قرار گرفت.

-ایده بارباپاپا یک روز در باغ لوکزامبورگ به ذهن خالق‌شان رسید. زوج نویسنده در پارک قدم می‌زدند که تالوس تایلور صدای بچه‌ای را شنیده که از خانواده‌اش چیزی می‌خواهد شبیه به: با با با با. او که فرانسه بلد نبوده از آنت معنای کلمه را می‌پرسد و آنت توضیح می‌دهد که کودک درواقع «بارب ا پاپا» می‌خواهد که به معنای پشمک است. کمی بعد در رستوران زوج خلاق ما نشسته‌اند و روی دستمال‌ها عکس یک موجود صورتی رنگ و گرد شبیه پشمک را می‌کشند که اسمش بارباپاپاست.

-بارباپاپا در باغچه خانه‌ خانواده‌ای فرانسوی زیر خاک به وجود می‌آید و ناگهان رشد می‌کند. بچه‌ها دوستش دارند اما پدر خانواده بارباپاپا را به باغ وحش می‌فرستد. بارباپاپا آنجا می‌فهمد که قابلیت این را دارد که به شکل‌های مختلف دربیاید. البته رنگش را نمی‌تواند تغییر بدهد.

-تورج نصر دوبلور مجموعه «بارباپاپا» بود. او در بسیاری از مجموعه‌های مهم دهه شصت از جمله «سال‌های دور از خانه» یا همان سریال مشهور «اوشین» دوبلور بود.

The post کارتون‌های نوستالژیک: بارباپاپا عوض می‌شه! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala