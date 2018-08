اطلاعات جدیدی از کارت گرافیک انویدیا GeForce RTX 2080 Ti لو رفت

شرکت انویدیا مدتی است که برای مراسم فردا تبلیغ می‌کند و آنطور که از شواهد پیداست، این شرکت قصد دارد نسل بعدی کارت گرافیک GTX 1080 را با نام RTX 2080 معرفی کند. روال هرساله به این صورت بوده که ابتدا نسخه پایه کارت گرافیک معرفی می‌شود و پس از مدتی، نسخه Ti یا همان Titanium به عنوان قدرتمندترین کارت گرافیک این شرکت، معرفی می‌شود. امسال اما بر خلاف روال گذشته، انویدیا هم کارت گرافیک RTX 2080 و هم RTX 2080 Ti را همزمان معرفی خواهد کرد.

حالا وب‌سایت VideoCardz اطلاعاتی از نسخه Ti این کارت گرافیک منتشر کره که نشان می‌دهد RTX 2080 Ti، فراتر از یک کارت گرافیک قدرتمند خواهدبود! آنطور که گفته شده، RTX 2080 Ti از ۱۱ گیگابایت حافظه GDDR6 همراه با ۴۳۵۲ هسته کودا استفاده خواهد کرد. این ارقام نشان می‌دهد که این کارت گرافیک، ۲۰ درصد بیشتر از GTX 1080 Ti و ۷۰ درصد بیشتر از GTX 1080، هسته کودا دارد که این پیشرفت فوق العاده‌ای به حساب می‌آید. البته مشخص نیست که سرعت پردازشی این کارت گرافیک چقدر خواهد بود اما همین که تعداد هسته‌های کودا در این کارت گرافیک تا این حد زیاد شده، نشان از کارت گرافیکی پر سرعت دارد. همچنین بیشتر شدن پهنای باند حافظه به کمک GDDR6 نیز به بالا رفتن عملکرد این کارت گرافیک کمک شایانی می‌کند.

کارت گرافیک RTX 2080 Ti مشخصا خیلی قدرتمند خواهد بود اما مدل پایه یعنی RTX 2080 نیز پیشرفت محسوسی نسبت به مدل پایه قبلی یعنی GTX 1080 دارد. به گفته VideoCardz، کارت گرافیک RTX 2080 با ۲۹۴۴ هسته کودا عرضه می‌شود که پیشرفتی ۱۵ درصدی نسبت به GTX 1080 خواهد داشت. این سایت همچنین تصویری از یک کارت گرافیک Gigabyte GeForce RTX منتشر کرده که سه فن دارد.

انتظار می‌رود انویدیا فردا سری کارت‌های گرافیک GeForce RTX را با تمرکز روی پشتیبانی از رهگیری لحظه‌ای پرتو را معرفی کند که به بازی‌ها اجازه می‌دهد از افکت‌های نوری جدیدتری استفاده کنند. تکنیک رهگیری پرتو می‌تواند در لحظه افکت بازتاب نور و افکت‌های سینمایی را تولید کند که به سازندگان بازی اجازه می‌دهد گرافیک بازی‌های خود را تا سطح بالایی افزایش دهند. همچنین مایکروسافت هم یک API جدید DirectX Raytracing برای همین کارت‌های گرافیک توسعه داده است و شرکت اپیک گیمز نیز ویژگی رهگیری پرتویی لحظه‌ای را در اختیار سازندگان بازی قرار خواهد داد.

کارت‌های گرافیک سری RTX 2080 بر مبنای معماری جدید این شرکت یعنی Turing ساخته شده‌اند. انویدیا پیش‌تر کارت‌های گرافیک Quadro RTX را بر مبنای همین معماری و برای کاربران حرفه‌ای‌تر معرفی کرده بود. در نهایت فردا ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران، کارت‌های گرافیک RTX 2080 و RTX 2080 Ti معرفی خواهند شد.

