روز گذشته تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که شرکت اپل ۲۵ هزار اپلیکیشن شرط‌بندی را از اپ استور چین حذف کرده است. به گفته‌ی وزیر فناوری اطلاعات کشور چین، در اپ استور این کشور بیش از ۱.۸ میلیون اپلیکیشن وجود دارد. هرچند اپل هنوز رسما این حذف گسترده را تایید نکرده، اما اگر واقعا چنین اتفاقی رخ داده باشد، این تعداد اپلیکیشن معادل ۱.۴ درصد از کل اپلیکیشن‌های موجود در این اپ استور است.

در جدیدترین بیانیه شرکت اپل آمده که وجود اپلیکیشن‌های شرط‌بندی در نسخه چینی اپ استور‌ غیرقانونی است.

البته اپل امروز بیانیه‌ای را منتشر کرد که به‌صورت غیر مستقیم به این مساله اشاره دارد. در این بیانیه آمده که وجود اپلیکیشن‌های شرط‌بندی در نسخه چینی اپ استور غیرقانونی است و مسوولان اپل همواره تلاش می‌کنند که این محیط را از وجود چنین مواردی پاک کنند. ماه گذشته گزارشی منتشر شد که بر اساس آن، بسیاری از کاربران آیفون در چین به‌صورت گسترده در اپلیکیشن Messages پیام‌های تبلیغاتی مربوط به سایت‌های شرط‌بندی را دریافت می‌کنند.

تلویزیون دولتی چین-CCTC-بارها این شرکت را به دلیل اقدامات ناکافی در راستای حذف اپلیکیشن‌های غیرقانونی مورد انتقاد قرار داده است. این تلویزیون می‌گوید با وجود اینکه اپل قانون‌هایی را برای ارائه اپلیکیشن‌ها در اپ استور چین وضع کرده است، اما همچنان به اپلیکیشن‌های شرط‌بندی مجوز انتشار می‌دهد. سال گذشته، بعد از اینکه دولت چین خواستار حذف اپلیکیشن‌های VPN از این اپ استور شد، شرکت اپل حدود ۷۰۰ اپلیکیشن مرتبط با این موضوع را حذف کرد. کشور چین بازار بسیار بزرگی برای محصولات اپل محسوب می‌شود و به همین خاطر این شرکت معمولا همکاری خوبی با دولت این کشور دارد.

منبع: Phone Arena

