افزایش اعتماد به نفس و تقویت آن می‌تواند ما را از افتادن در دام رنج‌های عاطفی، شغلی و ترس‌های مختلف مثل ترس از قضاوت شدن یا ترس از انجام کارهای اشتباه نجات دهد. خوشبختانه داشتن اعتماد به نفس بالا می‌تواند یک ویژگی اکتسابی باشد و هر کسی با یاد گرفتن مهارت‌های افزایش اعتماد به نفس می‌تواند آن را تقویت کند. یکی از راه‌های ساده و ارزان کسب این مهارت‌ها، مطالعه کتاب‌هایی است که به منظور آموزش افزایش اعتماد به نفس نوشته شده‌اند. لازم نیست ده‌ها کتاب با این موضوع بخوانید. یکی از کتاب‌هایی خواندن و فهمیدنش برایتان راحت‌تر است را انتخاب کنید و کسب و به‌کارگیری مهارت‌های تقویت اعتماد به نفس را شروع کنید.

جرات داشته باش: راه‌های افزایش اعتماد به نفس

کتاب «جرات داشته باش» نوشته فردیک فانژه، استاد دانشگاه و روان‌درمانگر مشهور فرانسوی است. او درباره کتابش می‌گوید «آنچه که پیش‌تر یک ویژگی ذاتی تلقی می‌شد‌، امروزه دیگر سرنوشتی گریزناپذیر نیست: اکنون امکان تغییر وجود دارد، می‌توانید اعتماد به نفس خود را به دست آورید حتی اگر تاکنون احساس می‌کردید که آن را نداشته‌اید. در واقع، من برای تمام کسانی که به خودشان اعتماد ندارند- چه در کارهایشان و چه در روابطشان با دیگران- این کتاب را نوشته‌ام تا به آن‌ها کمک کنم که خودشان را از این کمبود اعتماد به نفس ظالمانه رها کنند و به این ترتیب این امکان را به آن‌ها بدهم تا از دور باطل شکست خارج شوند. امیدوارم که آن‌ها با خواندن این کتاب، یاد بگیرند که خودشان را بیشتر دوست بدارند، این جرأت را پیدا کنند که دست به عمل بزنند و شهامت زندگی کردن در مقابل دیگران را به دست آورند.»

فانژه این کتاب را بر اساس تخصصی که در روانشناسی دارد و تجربه‌ای که در طول بیست سال از مراجعانش به دست‌ آورده، نوشته است و نشر شمعدانی ترجمه آن را در ۳۵۲ صفحه منتشر کرده است.

نیروی اعتماد به نفس

کتاب «نیروی اعتماد به نفس» درباره تاثیر افزایش اعتماد به نفس بر زندگی و راه‌های تقویت آن است. نویسنده این کتاب برایان تریسی است. او معتقد است هر کس استعداد‌ و توانایی‌های بالقوه‌ و شگفت‌انگیزی برای موفقیت و کامیابی دارد و تنها چیزی که بین یک انسان و یک زندگی فوق‌العاده و دست‌یافتنی قرار گرفته است، ترس است. او در صفحات این کتاب به شما کمک می‌کند تا به این ترس‌ها پایان دهید و با اعتماد به نفس و باور داشتن به توانایی‌های خود تصمیم‌ بگیرید و کارهایتان را انجام دهید.

این کتاب را انتشارات لیوسا در ۲۳۹ صفحه منتشر کرده است.

بر کمرویی خود غلبه کنید

کتاب «غلبه بر کمرویی» برای کسانی است که علاوه بر کمبود اعتماد به نفس کمرو هم هستند. خواندن این کتاب به افراد کمرو مهارت‌هایی را یاد می‌دهد که بتوانند در برابر هرکس‌ و در هر شرایطی‌ صاحب‌ خصوصیاتی‌ شوند که‌ نشانه‌ اعتماد به‌ نفس‌، خونسردی‌ و خویشتن‌داریشان‌ باشد.

این کتاب کوتاه و کارآمد را انتشارات ققنوس در ۱۲۸ صفحه منتشر کرده و مقدار زمان لازم برای مطالعه آن کمتر از دو ساعت است.

