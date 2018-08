The post ماوس لاجیتک MX Vertical معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

جدید‌ترین ایده شرکت لاجیتک برای ماوس قرار نیست دنیای ماوس‌ها را ۱۸۰ درجه تغییر دهد اما با ۵۷ درجه تغییر، شرکت لاجیتک جدیدترین ماوس ایستاده یا عمودی را معرفی کرده است. MX Vertical جدیدترین عضو خانواده ماوس‌های MX بوده که از دقت بالایی برخوردار بوده و طراحی مشابه دیگر ماوس‌های سری ام‌اکس دارد. اما کم کج و ایستاده شده تا جز اولین ماوس‌های عمودی شرکت لاجیتک باشد.

هدف از این نوع طراحی این بوده که کمتری آسیب به مچ دست کاربر برسد. با این طراحی، میزان فعالیت عضله مچ دست را تا ده درصد کاهش می‌دهد که در دراز مدت برای کسانی که از ماوس زیاده استفاده می‌کنند، عالی خواهد بود. MX Vertical تا ۴۰۰۰ DPI دقت خواهد داشت که باعث می‌شود شما نیازی به جابه‌جایی زیاد ماوس برای کار کردن با آن نداشته باشید.

همچنین یک دکمه در بخش بالایی MX Vertical قرار گرفته که به کاربر اجازه می‌دهد میزان دقت DPI را به دلخواه کم یا زیادتر کند. علاوه بر این می‌توان با نگه داشتن این دکمه و جابه‌جایی ماوس، با دقت بیشتری حساسیت MX Vertical را تنظیم کرد.

نویسنده سایت ورج، فرصت این را داشته تا چند روزی از MX Vertical استفاده کند. به گفته او: «کیفیت ساخت MX Vertical مثل دیگر ماوس‌های رده بالای لاجیتک است.»

MX Vertical مثل دیگر ماوس‌های سری MX که امسال عرضه شده‌اند، از نرم‌افزار جدید لاجیتک یعنی Flow هم پشتیبانی می‌کند که به ماوس این قابلیت را می‌دهد بتوان با آن به دو کامپیوتر به صورت همزمان متصل شد و استفاده کرد.

طبق اعلام لاجیتک، MX Vertical با یک بار شارژ تا ۴ ماه شارژدهی خواهد داشت و برخلاف دیگر ماوس‌های سری MX، این ماوس با USB Type-C شارژ می‌شود. نبود پورت USB Type-C را شاید بتوان بزرگ‌ترین مشکل ماوس‌های قبلی سری MX نامید که حالا به نظر می‌رسد دیگر قرار نیست شاهد استفاده از مایکرو یو‌اس‌بی در این سری ماوس‌ها باشیم. در پایان، ماوس MX Vertical با قیمت ۹۹ دلار، از ماه سپتامبر عرضه خواهد شد.

