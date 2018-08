روزبه‌روز به کاربرد پهپاد ها افزوده می‌شود و حالا یک استارت‌آپ مراکشی به نام ATLAN Space می‌خواهد سیستمی را عرضه کند که پهپادهای خودمختار با استفاده از آن می‌توانند قایق‌های فعال در زمینه‌ی ماهیگیری‌های غیرقانونی را شناسایی کنند. این پهپاد ها با بهره‌گیری از این سیستم که مبتنی بر بینایی کامپیوتری است، می‌توانند قایق‌های غیرمجاز را شناسایی کنند و سپس موقعیت مکانی آن‌ها و تعداد خدمه حاضر در عرشه را به اطلاع مقامات محلی می‌رسانند.

از ماه اکتبر، پهپادهای مبتنی بر این سیستم عملیاتی می‌شوند.

برای استفاده از این تکنولوژی می‌توان از انواع و اقسام پهپادها استفاده کرد. به‌عنوان مثال برای این کار می‌توان از پهپادهای بنزینی استفاده کرد که قادر به پوشش مناطق وسیع‌تری هستند و در اوقات دیگر می‌توان از کوادکوپترهای شارژی بهره برد.

با توجه به اینکه برای استفاده از این تکنولوژی نیازی به حضور افراد نیست، به همین خاطر استفاده از آن هزینه‌ی چندانی در پی ندارد و احتمالا کشورهای زیادی به استفاده از این تکنولوژی روی می‌آورند. بیشتر سیستم‌های نظارتی نیازمند حضور انسان‌ها هستند که موجب بالا رفتن هزینه نهایی و کاهش ساعات کاری مفید می‌شود. پهپادهای خودکار نه‌تنها به‌صرفه هستند، بلکه تا زمانی که انرژی دارند، می‌توانند وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند.

