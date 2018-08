The post انفجار باتری آیپد در اپل استور آمستردام منجر به تخلیه فروشگاه شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

اپل استور میدان Leidseplein در شهر آمستردام هلند مجبور به تخلیه تمام افراد حاضر در این فروشگاه شد. علت تخلیه افراد، انفجار کوچکی بود که گفته می‌شود مربوط به باتری یکی از آیپد‌های داخل فروشگاه بوده که به علت گرمای بیش از حد، دچار حادثه شده است. به گفته iCulture، کارمندان اپل استور به سرعت دستگاه مذکور را داخل محفظه‌ای که درون آن شن وجود دارد گذاشت، سپس آتش نشانی مطلع شد و به سرعت به فروشگاه رسید و پس از آن تمام حضار از داخل فروشگاه تخلیه شدند. همچنین سه نفر که نزدیک به محل وقوع حادثه بودند، مورد مداوا برای مشکلات تنفسی احتمالی ناشی از انفجار قرار گرفتند.

آنطور که ۹To5Mac نوشته، ظاهرا حوادث مشابه و البته نامربوط به اتفاقی که در آمستردام افتاده، قبلا برای گوشی‌های آیفون در کشور‌های سوییس و اسپانیا هم پیش آمده است. امسال در اپل استوری در شهر زوریخ، اتفاقی مشابه رخ داد و انفجار باتری یک آیفون منجر به سوختگی یک فرد و آسیب دیدن شش فرد دیگر شد.

اپل هم مثل هر تولید کننده دیگری از باتری‌های لیتیوم یون استفاده می‌کند. این باتری‌های کوچک توانایی زیادی در نگهداشتن شارژ دارند اما در طرف مقابل، خطراتی را هم دارند. درواقع اگر لایه پولی‌پروپلین داخلی باتری‌های لیتیوم یون که الکترود‌ها را نگهداری می‌کند در معرض گرمای بیش از حد قرار بگیرد، می‌تواند در نهایت منجر به انفجار باتری شود.

اپل پیش از این هم با باتری‌ها مشکل داشته و چه در آیفون‌ها و چه حتی در لپ‌تاپ‌های این شرکت، شاهد خرابی یا آتش گرفتن باتری محصولات این شرکت بوده‌ایم. اما این مشکلات در تعداد خیلی کم و محدود دیده شده و درواقع هرگز جزئی از ایرادات محصولات اپل به حساب نیامده‌اند.

در حالی که خوشبختانه کسی در حادثه اپل استور آمستردام آسیب ندیده، اما متاسفانه در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی مبنی برای مشکلات ایمنی در کارخانه تولید کننده محصولات اپل در چین، یعنی فاکسکان، منتشر شده که بسیاری از آن‌ها مربوط به انفجار، آتش‌سوزی و آلودگی شیمیایی بوده است. در گذشته نیز خبرگزاری‌هایی مثل نیویورک تایمز و Business Insider نیز گزارش‌هایی از شرایط سخت و ناعادلانه کار در کارخانه‌جات فاکسکان منتشر کرده بود که محصولات شرکت‌هایی نظیر اپل و آمازون در این کارخانه تولید می‌شود.

