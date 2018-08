تصاویر رندر گوشی هواوی میت ۲۰ منتشر شد

هواوی میت ۲۰ تا چند ماه دیگر معرفی می‌شود و به همین خاطر حجم اخبار مربوط به این گوشی تا حد زیادی افزایش یافته است. ساعاتی پیش، سایت XDA-Developers جدیدترین رندرهای این گوشی را منتشر کرد که جزییات طراحی این گوشی را نشان می‌دهند.

در نگاه اول، اولین چیزی که توجهات را به خود جلب می‌کند، بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل است که در بخش فوقانی صفحه‌نمایش تعبیه شده. خوشبختانه این بریدگی بسیار کوچک است و در مقایسه با بسیاری از گوشی‌هایی که اخیرا معرفی شده‌اند، ظاهر جذاب‌تری دارد.

بریدگی‌های کوچک‌تر نه‌تنها ظاهر جذاب‌تری دارند، بلکه آن‌ها فضای کمتری را اشغال می‌کنند و به همین خاطر حضور آن‌ها در نوار وضعیت (status bar) کمتر احساس می‌شود. در مورد بریدگی‌های بزرگ‌تر، نوار وضعیت به یک بخش نسبتا بی‌مصرف بدل می‌شود. گوشی‌های اوپو R17 و ویوو X23 هم از یک بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل بهره می‌برند و به نظر می‌رسد هواوی میت ۲۰ هم در این زمینه دنباله‌رو آن‌ها خواهد بود.

یکی دیگر از مهم‌ترین مشخصه‌های ظاهری این گوشی، نحوه‌ی چینش دوربین سه‌گانه آن است. برخلاف گوشی P20 Pro که سه دوربین به‌صورت عمودی قرار گرفته‌اند، در این گوشی، سه دوربین در کنار فلش در یک فضای مربعی شکل تعبیه شده‌اند.

طبق این تصاویر، این گوشی از جک هدفون، اسپیکر دوگانه و پنل پشتی شیشه‌ای بهره می‌برد. به گفته‌ی نویسندگان XDA، حسگر اثر انگشت دایره‌ای شکل این گوشی در پنل پشتی قرار دارد اما از آنجایی که در عکس‌های اصلی جزییات این حسگر چندان مشخص نبوده، تصمیم گرفته‌اند که این مورد را در رندر نهایی قرار ندهند.

بر اساس گزارش‌هایی که قبلا منتشر شده، در مورد این گوشی می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از تراشه Kirin 980، حداقل ۶ گیگابایت حافظه رم، حداقل ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و باتری حجیم ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را داشته باشیم.

