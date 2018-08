بوتس رایلی، کارگردان کمدی ابزورد و سیاه «ببخشید مزاحم‌تان می‌شوم» (Sorry to Bother You) که یک رپر شناخته شده آمریکایی هم هست برای دومین‌‎بار در هفته جاری انتقاداتی را نسبت به فیلم بلکککلنزمن (BlacKkKlansman) ساخته جدید اسپایک لی مطرح کرده است.

بلکککلنزمن یک درام جنایی است که ماجرای واقعی یک کارآگاه سیاه‌پوست را روایت می‌کند. ران استالورث که جان دیوید واشینگتن نقشش را به عهده دارد موفق می‌شود تا رده‌های بالای انجمن کو کلاکس ‌کلان‌ها نفوذ کند و آدام درایور هم نقش یک پلیس تحت پوشش یهودی را ایفا می‌کند. شکل نوشتاری نام فیلم یا اتصال سه حرف K‌ به هم یادآور سازمان کو کلاکس کلان است؛‌ سازمانی قدیمی که در آمریکا بسیار فعال بوده و علاوه بر شعله‌ور ساختن نفرت نژادی،‌ دست به اعمال خرابکارانه مختلف علیه سیاه‌پوست‌ها می‌زند.

بلکککلنزمن از فیلم‌های تحسین‌شده سال است و موفق شد در جشنواره کن هم جایزه بزرگ جشنواره را تصاحب کند. اما همه این موفقیت‌ها باعث نشده که بوتس رایلی فیلم را مورد انتقادات گسترده قرار ندهد. انتقادات ریلی ارتباط چندانی با ساختار هنری فیلم ندارد و بیشتر از هر چیز محتوای فیلم را هدف قرار می‌دهد. به باور ریلی فیلم چنانکه ادعا می‌کند به واقعیت پایبند نیست و نه تنها حقیقت را بیان نمی‌کند بلکه آن را تحریف هم می‌کند.

ریلی معتقد است تمامی اسنادی که از این ماجرا در دست است نشان می‌دهند سازمان‌های پلیسی آمریکا چندین سال از وجود این گروه‌های نژادپرست خبر داشتند و ابدا هیچ مشکلی با اقدامات خرابکارانه و نژادپرستانه آن‌ها نداشته‌اند.

ریلی در حساب توییتر خود متن مفصلی در همین زمینه منتشر کرده است. او در ابتدا گفته که اسپایک لی همواره یک چهره تاثیرگذار در زندگی‌اش بوده و حتی بخاطر وجود اسپایک لی انگیزه گرفته که فیلم‌سازی را به شکل حرفه‌ای‌تر دنبال کند. ریلی همچنین افزوده که مجموعه گروه سازنده فیلم را هم از نزدیک می‌شناسد و معتقد است آن‌ها افرادی شگفت‌انگیز با نیات مثبت هستند. با همه این احوالات اما مشکل بوتس ریلی، رپر و کارگردان سیاه‌پوست با بلکککلنزمن از جایی شروع می‌شود که این اثر تلاش دارد خود را به عنوان یک قصه واقعی جا بزند در حالی که واقعیت ابدا شبیه آنچه در فیلم اتفاق می‌افتد نیست.

اگر بخواهیم انتقادات ریلی از جنبه‌های غیرواقعی فیلم را خلاصه کنیم، مهم‌ترین انتقاد مطرح شده توسط او به این برمی‌گردد که فیلم تلاش می‌کند نشان دهد FBI یک پلیس سیاه‌پوست را به درون یک سازمان مخوف نژادپرست فرستاده و بعد از طریق این پلیس قهرمان سازمان را متلاشی کرده. ریلی اما معتقد است تمامی اسنادی که از این ماجرا در دست است نشان می‌دهند سازمان‌های پلیسی آمریکا چندین سال از وجود این گروه‌های نژادپرست خبر داشتند و در حالی که آن‌ها را زیر نظر گرفته بودند ابدا هیچ مشکلی با اقدامات خرابکارانه و نژادپرستانه آن‌ها نداشته‌اند.

باید دید عوامل سازنده فیلم و بویژه اسپایک لی کارگردان بلکککلنزمن درباره این انتقادات چه فکر می‌کنند و به آن چه پاسخی می‌دهند.

