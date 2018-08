دوربین‌های موبایل هرگز به خوبی گوشی‌های امروزی نبوده‌اند اما گاهی اوقات، هیچ چیز را نمی‌توان با یک دوربین DSLR حرفه‌ای عوض کرد. متاسفانه به نظر می‌رسد هواوی هم با ما هم نظر است! این شرکت به تازگی برای بازار کشور‌های عربی، یک تبلیغ ویدیویی با محوریت دوربین سلفی گوشی Nova 3 منتشر کرده کرده است. حالا یک عکس در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد عکس‌های نمایش داده شده در این تبلیغ، واقعا با Nova 3 گرفته نشده و درواقع با دوربین DSLR و با تجهیزات نور عکاسی حرفه‌ای ثبت شده‌اند.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، یک زوج در حال سلفی گرفتن هستند و آنطور که از ظاهر عکس هم پیداست، این عکس آنقدر حرفه‌ای هست که فریاد بزند با گوشی همراه گرفته نشده است! بازیگر خانم در تصویر بالا، Sarah Elshamy نام دارد که به تازگی یک اسکرین شات از حساب کاربری اینستاگرام این بازیگر منتشر شده است و صحنه عکاسی عکس بالا را نشان می‌دهد. البته او حالا این عکس را از حساب کاربری خود پاک کرده اما آنطور که شاهد هستیم، حتی گوشی Nova 3 در دست بازیگر مرد قرار ندارد!

در دفاع از هواوی می‌توان گفت که در هیچ بخش از این تبلیغ ویدیویی گفته نشده که عکس‌ها با Nova 3 ثبت شده‌اند اما در تمام طول تبلیغ، این حس القا می‌شود که عکس‌ها با گوشی Nova 3 گرفته و نمایش داده می‌شوند. همچنین آنطور که وبسایت Android Police اشاره کرده، این اولین بار نیست که هواوی دست به چنین تقلب‌هایی در تبلیغات خود می‌زند. آن‌ها در زمان عرضه Huawei P8، تصاویری از این گوشی در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کردند که مشخصا با فوتوشاپ دستکاری شده بودند و حاشیه‌های کناری نمایشگر دستگاه را کوچکتر کرده بودند. همچنین سال بعد عکسی به عنوان نمونه عکس دوربین P9 در گوگل پلاس منتشر کردند که بعدا مشخص شد عکس مذکور نیز با دوربین Canon 5D Mark III گرفته شده است.

در نهایت، بهتر است هواوی تبلیغات خود را به نحوی انجام دهد که واقعا نقاط قوت گوشی‌های این شرکت را نشان دهد. انجام اقدامات مشابه در تبلیغات می‌تواند نشان از قصد فریب دادن کاربران داشته باشد که برای وجهه این شرکت اصلا خوب نیست. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post هواوی و فریب کاربران در آخرین تبلیغ ویدیویی خود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala