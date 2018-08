به گفته‌ی دو اپراتور مخابراتی آلمانی، پیشفروش آیفون های ۲۰۱۸ از ۲۳ شهریور آغاز می‌شود. طبق برخی از گزارش‌ها، این گوشی‌ها در تاریخ ۲۱ شهریور رسما معرفی می‌شوند و این یعنی پیشفروش آن‌ها دو روز بعد از معرفی رسمی آن‌ها آغاز می‌شود. در تاریخ ۳۰ شهریور هم می‌توانیم انتظار عرضه رسمی این گوشی‌ها را داشته باشیم.

علاوه بر این، به گفته‌ی این منابع، iOS 12 در تاریخ ۲۷ شهریور رسما عرضه خواهد شد. ساعاتی پیش، اپل نسخه نهم بتا iOS 12 را منتشر کرد و به همین خاطر دیگر فاصله چندانی تا عرضه رسمی نسخه جدید این سیستم‌عامل باقی نمانده است.

در حال حاضر، انتظار می‌رود در این رونمایی آیفون‌ ۵.۸ اینچی به نام Xs، یک آیفون ۶.۵ اینچی به نام Xs پلاس و یک گوشی مجهز به صفحه‌نمایش ال‌سی‌دی به نام آیفون ۹ معرفی شود. هرچند مدل آخر به دلیل بهره‌گیری از صفحه‌نمایش ال‌سی‌دی ارزان‌ترین مدل خواهد بود، اما هر سه آن‌ها از تراشه ۷ نانومتری A12 و سیستم فیس آی‌دی بهره می‌برند. در ادامه بار دیگر تاریخ‌های مربوط به معرفی و پیشفروش و عرضه آن‌ها را ذکر می‌کنیم:

۲۱ شهریور- تاریخ احتمالی معرفی آیفون های ۲۰۱۸

۲۳ شهریور- آغاز پیشفروش

۲۷ شهریور – عرضه نسخه نهایی iOS 12

۳۰ شهریور – عرضه آیفون های ۲۰۱۸

البته باید خاطرنشان کنیم که این تاریخ‌ها هنوز رسما اعلام نشده‌اند. اما به احتمال زیاد اگر هم اشتباه باشند، این اختلاف فقط در حد چند روز خواهد بود.

