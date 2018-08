کتاب دختری که رهایش کردی یکی از محبوب‌ترین کتاب‌های جوجو مویز است. اگرچه از اسم کتاب و سابقه نویسنده به نظر می‌رسد موضوعی عاشقانه و نوجوان‌پسند داشته باشد، اما باید بگویم با یک رمان پرفراز و نشیب و معمایی طرف هستید. کتاب با با ماجرایی نفس‌گیر در یک شب پاییزی در پاریس ِپس از اشغال آلمان‌ها آغاز می‌شود و با معمای یک سرقت بزرگ ادامه پیدا می‌کند.

نویسنده کتاب «دختری که رهایش کردی» دو داستان موازی با فاصله زمانی صد سال را تعریف می‌کند. یکی در پاریس در زمان جنگ جهانی اول و پس از اشغال فرانسه توسط آلمان و یکی در زمان حال. چیزی که این دو داستان را به هم وصل می‌کند یک اثر هنری است که ماجراهایی که برای آن پیش می‌آید، حال و هوای معمایی به داستان می‌بخشد.

نویسنده کتاب دختری که رهایش کردی کیست؟

با اینکه کمتر از چهار سال از ترجمه کتاب‌های جوجو مویز در ایران می‌گذرد اما اکثر کتاب‌های او در لیست کتاب‌های پرفروش قرار دارند. این نویسنده انگلیسی که تا به حال دو بار جایزه سال رمان عاشقانه را برده است نه فقط در ایران که در دنیا طرفداران زیادی دارد و از روی چندتایی از داستان‌هایش هم فیلم ساخته شده است. زبان روان و ساده و شخصیت‌هایی که جوجو مویز برای داستان‌هایش می‌سازد، داستان‌های او را خواندنی و پرطرفدار کرده است.

خودم را به دست سرنوشت سپرده بودم، هیچ می‌دانی چه حسی دارد؟

بهت خوش‌آمد می‌گوید، چون دیگر نه ترسی وجود دارد، نه امیدی، نه اشتیاقی و نه نگرانی. مرگ تسکینی بودکه سیمای خود را نشان می‌داد. به زودی می‌توانستم ادوارد را ملاقات کنم. راه رسیدن ما به هم، فقط از طریق دنیای دیگر بود.

چه کسانی این کتاب را بخوانند؟

اگر به کتاب‌هایی معمایی-پلیسی علاقه‌ دارید و می‌خواهید یک رمان هیجان‌انگیز با زبانی روان و ساده بخوانید این کتاب را به شما پیشنهاد می‌کنم. زمان تقریبی لازم برای مطالعه این رمان پنج ساعت است و امروز می‌توانید آن را رایگان در فیدیبو بخوانید.

