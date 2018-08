بر اساس گزارش Bloomberg، اپل به‌زودی مدل جدید و بازطراحی شده لپ‌تاپ مک‌بوک ایر را معرفی می‌کند. این مدل جدید از حاشیه‌های باریک‌تر و یک نمایشگر رتینا باکیفیت بهره می‌برد. بعد از اینکه اپل توجه خود را معطوف به مک‌بوک پرو و مک‌بوک ۱۲ اینچی کرد، دیگر شاهد مدل‌های جدیدی از مک‌بوک پرو نبوده‌ایم. برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که ساخت لپ‌تاپ ۱۲ اینچی به معنای خداحافظی از سری لپ‌تاپ‌های ایر است. با این حال، با توجه به اینکه این لپ‌تاپ‌ها حداقل چند صد دلار گران‌تر از مدل ایر هستند، اپل همچنان به ساخت مک‌بوک ایر ادامه داد که در مقایسه با لپ‌تاپ‌های جدید از نمایشگر نسبتا بی‌کیفیت و سخت‌افزارهای قدیمی بهره می‌برد.

طبق این گزارش اپل قصد دارد مدل جدید مک مینی را هم عرضه کند.

علاوه بر این، طبق این گزارش اپل قصد دارد مدل جدید مک مینی را هم عرضه کند. در چند سال گذشته، جای این کامپیوتر در بین مدل‌های جدید کامپیوترهای اپل خالی بود و بسیاری از افراد این احتمال را مطرح کردند که اپل به‌طور کامل مک مینی را کنار گذاشته است. بر اساس این گزارش، در مدل‌های جدید مک مینی کاربران حق انتخاب زیادی بین حافظه‌های داخلی و تراشه‌های مختلف دارند و این مدل‌ها گران‌تر از نسل پیشین خود خواهند بود.

در سال گذشته، تیم کوک به‌طور ضمنی اعلام کرد که با وجود عدم عرضه مدل‌های جدید مک مینی، آن‌ها این کامپیوتر جمع و جور را فراموش نکرده‌اند. او در یک ایمیل برای یکی از کاربران نوشت: «ما برنامه‌های زیادی برای مک مینی در ذهن داریم و این گجت در بین محصولات آینده‌ی ما از جایگاه حائز اهمیتی بهره می‌برد.»

بر اساس اخبار مختلف، انتظار می‌رود اپل در ماه آینده از سه آیفون جدید و آیپد پرو مجهز به فیس آی‌دی رونمایی کند. شاید در این مراسم شاهد رونمایی از یک یا دو کامپیوتر مک هم باشیم و البته احتمال عرضه این کامپیوترهای جدید در ماه اکتبر هم زیاد است.

