مارتین اسکورسیزی فقط یک کارگردان بزرگ و استاد فیلمسازی نیست. او یک عشق سینما و خوره فیلم درجه یک هم هست. فیلم «هوگو» که سال ۲۰۱۱ ساخت در حقیقت نامه عاشقانه‌ای برای سینما بود. او گفت‌وگوی مفصلی با فست کمپانی انجام داده و در آن از ۸۵ فیلم کلاسیک محبوبش نام برده است. فیلم‌هایی که به گفته او آثار موثری بوده‌اند. با فیلم‌های محبوب مارتین اسکورسیزی آشنا شوید:

تک خال در حفره (Ace in the Hole)

فیلم ساخته بیلی‌ وایلدر که از یک داستان واقعی الهام گرفته شده است. یکی داستان گیر افتادن فلوید کالینز در معدن ماسه بر اثر زمین لرزه که یک روزنامه خبرنگارش را به آنجا می‌فرستد. گزارش این خبرنگار تبدیل به داستان غم‌انگیزی در ابعاد ملی شد و جایزه پولیتزر را هم نصیبش کرد. اتفاق دوم افتادن یک مرد در چاه ۲۰ سال بعد از واقعه اول بود. صدها نفر به تماشای عملیات نجات او نشستند.

هر چه خدا می‌خواهد (All that Heaven Allows)

یکی از درخشان‌ترین ملودرام‌های داگلاس سیرک درباره زن ثروتمند بیوه‌ای که عاشق باغبان باهوش‌اش می‌شود در حالی که مرد از او جوان‌تر است و زن هم در اجتماع جایگاهی دارد که قطعا این عشق او مورد تایید دیگران نخواهد بود.

آمریکا آمریکا (America America)

فیلم الیا کازان محصول ۱۹۶۳ داستان یک مرد جوان یونانی است که ثروت خانوادگی‌شان به او رسیده. او در مسیر استانبول همه ثروتش را به باد می‌دهد و رویای رفتن به آمریکا را در سر دارد. این فیلم نامزد اسکار بهترین فیلم، فیلمنامه و کارگردانی شد. کازان از فیلمسازان موردعلاقه اسکورسیزی است. اسکورسیزی مستندی دارد به نام «نامه‌ای به الیا» که درباره فیلم‌های الیا کازان است و در جشنواره سینماحقیقت ایران هم به نمایش درآمد.

یک آمریکایی در پاریس (An American in Paris)

موزیکال خوش آب و رنگ وینسنت مینه‌لی که محصول ۱۹۵۱ کنار فیلم دیگر او، «مرا در سنت لوییس ملاقات کن» یکی از جذاب‌ترین و مهم‌ترین موزیکال‌های تاریخ سینماست. ستاره فیلم جن کلی است که فیلم روی دوش او و البته مدیر فیلمبرداری درخشان کار آلفرد گیلکز پیش می‌رود. داستان سه رفیق که در به در دنبال پیدا کردن کار در پاریس هستند و وقتی دو نفر از آنها عاشق یک زن می‌شوند همه چیز شکل پیچیده‌تری پیدا می‌کند.

اینک آخرالزمان (Apocalypse Now)

فرانسیس فورد کوپولا بعد از شاهکار «پدرخوانده» سال ۱۹۷۹ یک درام جنگی ساخت. در جریان جنگ ویتنام کاپیتان ویلاردبه ماموریتی خطرناک در کامبوج فرستاده می‌شود تا یک کلنل خائن را که خودش را به جای خدا در یکی از قبیله‌های بدوی آنجا جا زده به قتل برساند. فیلم برنده دو جایزه اسکار شد.

آرسنیک و تور کهنه (Arsenic and Old Lace)

از آن کمدی‌های اسلپ استیک کاپرایی که سال ۱۹۴۴ در اوج دوران طلایی هالیوود ساخته شد. داستان یک مرد جذاب با بازی کری گرانت که در شرف ازدواج است و درگیری‌هایی که با عمه‌های دوست‌داشتنی و البته کمی خل و چل‌اش پیدا می‌کند. عمه‌هایی که جنون خودکشی دارند و مردی که می‌ترسد این جنون ارثی باشد.

بد و زیبا (The Bad and the Beautiful)

باز هم فیلم دیگری از وینسنت‌ مینه‌لی که البته این‌بار موزیکال نیست. درام رومانتیک «بد و زیبا» که به «زشت و زیبا» هم ترجمه شده است، داستان یک تهیه‌کننده بدنام و بی‌پروای سینماست که از یک بازیگر زن، یک کارگردان و یک نویسنده استفاده می‌کند تا به موفقیت دست پیدا کند. فیلم محصول سال ۱۹۵۲ و برنده ۵ جایزه اسکار است. مینه‌لی جزو آن دسته از کارگردانانی است روی اسکورسیزی تاثیر زیادی گذاشته.

واگن دسته موزیک (The Band Wagon)

وینسنت مینه‌لی در این فیلم موزیکال رومانتیک با همکاری فرد آستر و سید چریس فیلم دراماتیکی درباره یک کارگردان خودپسند هنری ساخته که برای کارگردانی یک موزیکال جدید در برادوی استخدام می‌شود. هنرمندی در این نمایش بازی می‌کند که در دوران زوال کارنامه‌ کاری‌اش می‌خواهد با بازی در این نمایش دوباره به کانون توجه تبدیل شود.

تنگه وحشت (Cape Fear)

جی.لی تامپسون با همین یک فیلم هم که شده نامش را در تاریخ سینما ثبت کرده است. محصول ۱۹۶۲ با بازی دو غول سینمای کلاسیک رابرت میچم و گریگوری پک داستان دلهره‌آور یک وکیل خانواده است که توسط مردی که یک‌بار در زندان به او کمک کرده دائم تعقیب می‌شود. فیلم آنقدر روی اسکورسیزی تاثیر گذاشت که سال ۱۹۹۱ آن را بازسازی کرد. در فیلم اسکورسیزی رابرت دنیرو و جک نولتی بازی می‌کردند.

آدم‌های گربه‌ای (Cat People)

از آن فیلم‌هایی که خود اسکورسیزی به بیشتر خوره فیلم‌ها معرفی کرد. ژاک تورنر کارگردان فیلم‌های وحشت جزو فیلمسازان محبوب اسکورسیزی است. داستان یک مرد آمریکایی که با یک مهاجر صرب ازدواج می‌کند. زن بخاطر یکی از افسانه‌های کشورش دچار این وحشت شده که در صورت صمیمیت زیاد با مرد تبدیل به گربه شود.

لحظه غفلت (CAUGHT)

فیلم نوآر آمریکایی یکی از اساتید سینما ماکس افولس که سال ۱۹۴۹ ساخته شده است. جیمز میسون در فیلم بازی می‌کند. داستان یک زن جوان که با مرد مولتی میلیونری ازدواج می‌کند. دلیل ازدواج‌شان عشق نیست هرچند زن هربار اصرار می‌کند که عاشق مرد است. زن کم‌کم درمی‌یابد که لزوما زندگی با پول خوشبختی نیست. میان فیلم‌های استاد افولس این یکی کمتر از بقیه قدر دیده ولی همچنان ترفندها استادانه او در فیلم قابل مشاهده هستند. نام دیگر فیلم reckless moment است.

همشهری کین (Citizen Kane)

بهترین فیلم تاریخ سینما به انتخاب خیلی از منتقدان طبعا در فهرست آثار محبوب اسکورسیزی قرار دارد. شاهکار اورسن ولز داستان مرد قدرتمندی است که تا آخر عمر با کودکی‌اش دست و پنجه نرم می‌کرده. این را از کلمه رزباد می‌فهمیم که آخرین کلمه‌ای است قبل از مرگ به زبان آورده. داستان یک غول عرصه روزنامه‌نگاری که چطور از پایین‌ترین طبقات تبدیل به مردی منتفذ و ثروتمند شد.

مکالمه (The Conversation)

فرانسیس فورد کوپولا در دهه ۷۰ در اوج دوران کارش‌اش بود سال ۱۹۷۴ فیلم «مکالمه» را با بازی جن هاکمن ساخت که درامی اسرارآمیز بود. داستان یک مامور پارانویید که دچار عذاب وجدان شده چون گمان می‌کند زوج جاسوسی که او مراقب‌شان بوده به قتل رسیده‌اند. کاراکتر جن هاکمن در این فیلم یکی از تراژیک‌ترین کاراکترهای تاریخ سینماست.

ام را به نشانه مرگ بگیر (Dial M for Murder)

آلفرد هیچکاک استاد تعلیق سال ۱۹۵۴ سراغ اقتباسی از یک نمایشنامه رفت. با بازی ری میلاند و گریس کلی که یکی از تحسین‌شده‌ترین بازی‌های شاهزاده موناکو هم هست. یک بازیکن تنیس همسر خیانتکارش را تحت‌نظر می‌گیرد و می‌خواهد او را به قتل برساند. نقشه جنایت با موانعی روبه‌رو می‌شود و زن جان سالم به در می‌برد اما مرد همچنان در پی انتقام و البته گرفتن پول زن است.

جدال در آفتاب (Duel in the Sun)

«جدال در آفتاب» یکی از محبوب‌ترین وسترن‌های کلاسیک ساخته کینگ ویدور محصول ۱۹۴۶ است که البته نقش دیوید.او.سلزنیک تهیه‌کننده آن را هم نمی‌شود نادیده گرفت. جنیفر جونز ستاره فیلم است. داستان مردی که به جرم قتل همسر سرخپوستش و معشوق او به دار آویخته می‌شود و سرپرستی دخترش را سلطان گله‌داری منطقه برعهده می‌گیرد.

چهار سوار سرنوشت (Four Horsemen of the Apocalypse)

این یکی دیگر خیلی کلاسیک است. محصول ۱۹۲۱ ساخته کارگردانی به نام رکس اینگرام یک فیلم صامت در سبک جنگی است. یک خانواده بزرگ بر اثر ازدواج دو دختر با یک آلمانی و یک فرانسوی در این دو کشور پراکنده می‌شوند و در زمان جنگ جهانی اول خودشان را در شرایطی می‌بینند که باید روبه‌روی هم بایستند.

اروپا ۵۱ (Europe ’51)

از همکاری‌های اینگرید برگمن با همسرش روبرتو روسلینی که سال ۱۹۵۲ ساخته شد. داستان همسر یک سفیر که عادت به زندگی تجملاتی دارد و بعد از مرگ دراماتیک پسرش از اینکه همیشه او را نادیده می‌گرفته احساس گناه می‌کند. زن در عوض این ماجرا سعی می‌کند سبک زندگی‌اش را تغییر دهد و به مردم کمک کند.

سقوط امپراطوری رم (The Fall of the Roman Empire)

سال ۱۹۶۴ آنتونی مان یک درام تاریخی جنگی با شرکت سوفیا لورن می‌سازد. بعد از مرگ امپراطور روم قدرت به پسرش می‌رسد. سزار روم پیش از مرگ افسرانش را جمع کرده بود تا آنها را به اتحاد دعوت کند اما بعد از مرگش دو وارث برایش پیدا می‌شود که امپراطوری را با کینه‌ورزی‌هایشان تا مرز نابودی می‌برند.

گل‌های سنت فرانسیس (The Flowers of St. Francis)

درام تاریخی بیوگرافیک ساخته روبرتو روسلینی که داستان زندگی قدیس فرانسیس را و پیروان اولیه‌اش را به تصویر می‌کشد. آنها سفرشان را از رم زیر باران شروع می‌کنند. بعد از اینکه پاپ دعای خیرش را بدرقه راه‌شان‌ کرده و آنها را تقدیس می‌کند.

نیروی اهریمن (Force of Evil)

آبراهام پولانسکی سال ۱۹۴۸ که فیلم نوآر «نیروی اهریمن» را ساخت به عنوان یک فیلمنامه‌نویس شناخته‌شده بود. اما این فیلم شهرتش را به عنوان کارگردان هم تثبیت کرد. داستان وکیل بی‌اخلاقی که برای یک گروه گنگستری کار می‌کند و برادر بزرگترش گرفتار مشکلی شده که باید به او کمک کند.

۶۴ فیلم دیگر هم در انتخاب‌های اسکورسیزی هستند که می‌توانند فهرستی برای فیلم‌بینی‌های شما از تاریخ سینما باشند. البته که همه‌شان خیلی هم کلاسیک نیستند:

متولد چهارم جولای (۱۹۸۹)/ کار درست را انجام بده (۱۹۸۹)/ چهل تفنگ (۱۹۵۰)/ آلمان سال صفر (۱۹۴۸)/ گیلدا (۱۹۴۶)/ پدرخوانده (۱۹۷۲)/ دیوانه تفنگ (۱۹۵۰)/ سلامت (۱۹۸۰)/ دروازه بهشت (۱۹۸۰)/ خانه مومی (۱۹۵۳)/ دره من چه سرسبز بود (۱۹۴۱)/ بیلیاردباز (۱۹۶۱)/ من تنها قدم می‌زنم (۱۹۴۷)/ THE CAKE-WALK INFERNAL (1903)/ یک شب اتفاق افتاد (۱۹۳۴)/ جیسون و آرگونات‌ها (۱۹۶۳)/ سفر به ایتالیا (۱۹۵۴)/ ژولیوس سزار (۱۹۵۳)/ شهر کانزاس (۱۹۹۶)/ مرا مرگبار ببوس (۱۹۵۵)/ klute (1971)/ زمین می‌لرزد (۱۹۴۸)/ بانویی از شانگهای (۱۹۴۷)/ یوزپلنگ‌ (۱۹۶۳)/ مکبث (۱۹۴۸)/ جعبه جادویی (۱۹۵۱)/ مش (۱۹۷۰)/ مساله مرگ و زندگی (۱۹۴۶)/ مک‌کیب و خانم میلر (۱۹۷۱)/ مسیح (۱۹۷۵)/ کابوی نیمه‌شب (۱۹۶۹)/ میشیما: زندگی در چهار فصل (۱۹۸۵)/ آقای دیدز به شهر می‌رود (۱۹۳۶)/ آقای اسمیت به واشنگتن می‌رود (۱۹۳۹)/ نشویل (۱۹۷۵)/ شب و شهر (۱۹۵۰)/ یک، دو، سه (۱۹۶۱)/ اتللو (۱۹۵۱)/ پاییزا (۱۹۴۶)/ تام چشم چران (۱۹۶۰)/ جیب‌بر خیابان جنوبی (۱۹۵۳)/ بازیکن (۱۹۹۲)/ قدرت و افتخار (۱۹۳۳)/ دلیجان (۱۹۳۹)/ raw deal (1948)/ کفش‌های قرمز (۱۹۴۸)/ ظهور لویی شانزدهم (۱۹۶۶)/ دهه پرشور بیست (۱۹۳۹)/ روکو و برادرانش (۱۹۶۰)/ رم، شهر بی‌دفاع (۱۹۴۵)/ رازهای یک روح (۱۹۲۶)/ سنسو (۱۹۵۴)/ سایه‌ها (۱۹۵۸)/ دالان شوک (۱۹۶۳)/ بعضی‌ها دوان دوان آمدند (۱۹۵۸)/ استرومبولی (۱۹۵۰)/ سفرهای سالیوان (۱۹۴۱)/ بوی خوش موفقیت (۱۹۵۷)/ داستان‌های هافمن (۱۹۵۱)/ مرد سوم (۱۹۴۹)/ ماموران خزانه‌داری (T-men-1947)/ نشانی از شر (۱۹۵۸)/ محاکمه (۱۹۶۲)/ دو هفته در شهری دیگر (۱۹۶۲).

