چندی پیش گوشی موتو Z3 معرفی شد که از ماژول ۵G پشتیبانی می‌کند. البته برای خرید و استفاده از این ماژول باید یک سالی صبر کنید. در همین حین، ال‌جی و شرکت مخابراتی اسپرینت با همکاری یکدیگر می‌خواهند یک گوشی مبتنی بر فناوری ۵G را در اوایل سال ۲۰۱۹ روانه‌ی بازار کنند. در همین زمینه غول‌های تکنولوژی مانند سامسونگ، کوالکام و اینتل سخت مشغول توسعه‌ی جدیدترین مودم‌ها و تراشه‌های مربوط به این فناوری هستند تا بتوانند اینترنت ۵G را برای جدیدترین پرچم‌دارها به ارمغان بیاورند.

طبق بررسی‌های انجام شده، تا اواخر سال آینده حداکثر یک میلیون گجت مبتنی بر این فناوری عرضه می‌شود.

با وجود تمام این تلاش‌ها، همه‌گیر شدن چنین گوشی‌هایی حداقل چند سال طول می‌کشد. هرچند افزایش حجم خبرهای مربوط به این فناوری این تصور را ایجاد می‌کند که به‌زودی چنین گجت‌هایی در بازارهای سرتاسر جهان فروخته می‌شوند، اما طبق بررسی‌ها، تا اواخر سال آینده حداکثر یک میلیون گجت مبتنی بر این فناوری عرضه می‌شود.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، در سال ۲۰۲۲، گوشی‌های ۵G فقط ۱۸ درصد از گوشی‌های موجود در بازار را تشکیل خواهند داد. این یعنی در سال ۲۰۲۲، از هر ۵ گوشی موجود در بازار، تنها یک گوشی از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند. بخشی از این سرعت پایین، به پیچیده بودن این فناوری و هزینه‌ی هنگفت زیرساخت‌های آن برمی‌گردد. در ضمن گوشی‌ها برای پشتیبانی از این فناوری باید از قطعات گران‌قیمتی بهره ببرند که مطمئنا چنین قطعاتی به این زودی‌ها به گوشی‌های میان‌رده و پایین رده راه پیدا نمی‌کنند.

