سامسونگ چندی پیش گزارش مالی مربوط به فصل دوم مالی ۲۰۱۸ را منتشر کرد که نشان می‌داد این شرکت در حوزه نیمه‌هادی همچنان عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد. درآمد به دست آمده از فروش تراشه‌های NAND و رم به بیشترین حد خود رسیده و حالا با انتشار اسناد جدید، مهم‌ترین خریداران تراشه‌ها و قطعات این شرکت مشخص شده‌اند. طبق این اسناد رسمی، هواوی، اپل، دویچه تلکام (شرکت مادر T-Mobile) و تکنوترونیکس بزرگ‌ترین مشتریان سامسونگ در حوزه نیمه‌هادی هستند.

در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۱۸، بخش نیمه‌هادی سامسونگ عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و در این مدت از طریق فروش این قطعات، بیش از ۳۷ میلیارد دلار درآمد به دست آورده است. حدود ۱۱ درصد این درآمد از ۵ شرکت بزرگ که به نام آن‌ها در پاراگراف قبلی اشاره کردیم به دست آمده، اما تقریبا ۳۰ درصد این درآمد (حدود ۱۱ میلیارد دلار) مربوط به شرکت‌های چینی است.

طبق گزارش رسانه‌های کره‌ای، با توجه به تشدید اختلافات تجاری بین چین و آمریکا، کشورهای چینی بیش از پیش برای تامین چنین قطعاتی به کره جنوبی روی آورده‌اند. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم که شرکت‌های چینی در حال سرمایه‌گذاری چندین میلیارد دلاری برای راه‌اندازی صنعت نیمه‌هادی خود هستند و به زودی به رقیب قدر سامسونگ بدل می‌شوند.

در فصل دوم مالی ۲۰۱۸، فروش گوشی‌های سامسونگ-به‌خصوص گلکسی اس ۹-پایین‌تر از حد انتظار بود و حالا به نظر می‌رسد در مورد نوت ۹ اوضاع بهتر خواهد بود زیرا طبق گزارش‌های اولیه، آمار پیشفروش این گوشی بسیار بیشتر از آمار مربوط به گلکسی اس ۹ بوده است. این کمپانی همچنین جدیدترین ساعت هوشمند خود را معرفی کرده و در نمایشگاه IFA قرار است از مجموعه گجت‌های هوشمند خانگی پرده‌برداری کند. در نهایت باید ببینیم عملکرد سامسونگ در فصل سوم مالی مطابق انتظارات خواهد بود یا نه.

منبع: Phone Arena

